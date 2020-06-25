بالفيديو.. "طيران الإمارات" تزيل مقاعد الدرجة السياحية لتوفير سعة شحن إضافية

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المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أظهر مقطع فيديو لطيران الإمارات، قيامها بتعديل طائرات ركاب من طراز "بوينغ 777-300 إي آر"، لتوفير سعة شحن إضافية عن طريق إزالة المقاعد من مقصورة الدرجة السياحية.

وقد تم تطبيق هذا الإجراء استجابة للطلب القوي على سوق الشحن الجوي باعتباره النقل السريع والموثوق والفعال للسلع الأساسية مثل معدات الحماية الشخصية والأدوية والمعدات الطبية والأغذية والآلات والإمدادات الأخرى حول العالم.

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