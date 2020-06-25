بالفيديو.. "طيران الإمارات" تزيل مقاعد الدرجة السياحية لتوفير سعة شحن إضافية

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو لطيران الإمارات، قيامها بتعديل طائرات ركاب من طراز "بوينغ 777-300 إي آر"، لتوفير سعة شحن إضافية عن طريق إزالة المقاعد من مقصورة الدرجة السياحية.

وقد تم تطبيق هذا الإجراء استجابة للطلب القوي على سوق الشحن الجوي باعتباره النقل السريع والموثوق والفعال للسلع الأساسية مثل معدات الحماية الشخصية والأدوية والمعدات الطبية والأغذية والآلات والإمدادات الأخرى حول العالم.

طيران #الإمارات تقوم بتعديل طائرات ركاب بوينج 777-300ER لتوفير سعة شحن إضافية عن طريق إزالة المقاعد من مقصورة الدرجة السياحية@emirates #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/b6EiLHcDsw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2020

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز