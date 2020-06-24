هواوي تطلق مكبر الصوت HUAWEI Sound X في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مكبر الصوت الذكي HUAWEI Sound X في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد ابتكارا مشتركا بين شركتي هواوي وDevialet وصُمّم ليُحدث نقلة نوعية في التكنولوجيا الصوتية المتطورة مع جودة صوت قوية وعميقة تأخذ المستمع في تجربة استماع غامرة ونابضة بالحيوية.

يجمع مكبر الصوت HUAWEI Sound X ببراعة بين أناقة وجماليات التصميم الفائقة والحرفية التكنولوجية الرائعة. وحظي مكبر الصوت الجديد بإشادة من قبل لجنة جائزة iF Design الألمانية لعام 2020 لتصميمه المذهل والمبتكر.

وصُمّم مكبر Sound X أيضاً لتسهيل التفاعل والربط السلس مع الأجهزة الذكية في محيط المستمع. ومن خلال نقرة بسيطة من الهاتف على Sound X سينقل الجهاز الصوت إلى السماعة ويأخذ المستخدم إلى مستوى جديد من تجربة الاستماع التفاعلي الحسي للموسيقى التي يحبها.

وتعتمد تجربة الصوت الثابتة والخالية من الانقطاع والتأخير على تقنية هواوي EMUI 10.1 لمركز التحكّم بأجهزة متعدّدة (Multi-Device Control Center) كما يشكل مكبر الصوت HUAWEI Sound X جزءاً من مفهوم Huawei Seamless AI Life الذي يوفر للمستخدمين منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تمنح حرية وسهولة أكبر في طريقة استخدام أجهزتهم. ويشكّل مكبر الصوت HUAWEI Sound X حقبة جديدة لتصميم التجربة الصوتية ومكبرات الصوت عالية الجودة ليقدم تجربة استماع عميقة ومذهلة ومؤثرة.

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