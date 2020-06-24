أوصياء إن.إم.سي يدرسون بيع وحدة خصوبة خارج الإمارات

المصدر: دبي – رويترز

قالت مصادر مطلعة إن الأوصياء على شركة إدارة المستشفيات إن.إم.سي هيلث، يدرسون بيع وحدة الخصوبة التابعة للشركة خارج الإمارات، والتي قد تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.

واختير أوصياء من ألفارز اند مارسال في أبريل للإشراف على إن.إم.سي هيلث بعد اضطراب أوضاعها المالية. وإن.إم.سي أسسها رجل الأعمال الهندي ب.ر. شيتي وهي أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات.

وقال مصدران إن الأوصياء عقدوا محادثات مبكرة مع بنوك بشأن البيع المحتمل قبيل الشروع رسمياً في العملية. وقالت المصادر إن وحدة الخصوبة التابعة للشركة داخل الإمارات ليست للبيع.

وقال مكتب ألفارز اند مارسال في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز «يجري بحث مجموعة من الخيارات. لم تبدأ أي عملية رسمية».

استحوذت إن.إم.سي في 2015 على حصة مسيطرة في وحدة شركة معامل الخصوبة الإسبانية كلينيكا يوخين بقيمة بلغت 143 مليون يورو (161.23 مليون دولار). وللشركة أنشطة في إيطاليا والبرتغال والسويد والبرازيل وكولومبيا.

وقال مصدر إن الوحدة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، بناء على مضاعف ربحية بين 10 و15 مثلاً.

والتلقيح الصناعي نشاط آخذ بالنمو للمستثمرين. وقال تقرير من جراند فيو ريسيرش للاستشارات، إن من المتوقع أن يصل حجم سوق الإخصاب عالمياً إلى 37.7 مليار دولار بحلول 2027، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5 %.

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