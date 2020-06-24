سوني تطلق سماعات رأس لاغية للضوضاء في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة سوني سماعات رأس لاغية للضوضاء في الإمارات.

وتعتبر سماعات WH-CH710N عملية جداً خلال التنقل وهي أحدث إضافة إلى مجموعتها من سماعاتها اللاغية للضوضاء في الإمارات.

وتمكن السماعة من الاستماع إلى الموسيقى مع ضوضاء أقل في الخلفية. وحين تكونون في رحلة سفر طويلة أو في طريقكم إلى العمل، تعمل خاصية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي بشكل دائم على تحليل مكوّنات الصوت البيئي المحيطي، وتقوم تلقائياً باختيار وضعية إلغاء الضوضاء الأكثر فعالية للمستخدمين. إضافة إلى ذلك، فإنّ الميكروفونات المزدوجة ذات التغذية الأمامية والمرتدّة، تعني أن هذه السماعات قادرة على التقاط الأصوات أكثر من أي وقت مضى.

ويسمح الاتّصال بالمجال القريب للمستخدمين ببثّ موسيقاهم بلمسة واحدة، بينما تسمح بطارية Li-ion بالاستماع إلى الموسيقى لأكثر من 35 ساعة بعد شحن البطارية مرّة واحدة. إضافة إلى ذلك، ومع خاصية الشحن السريع، يحصل العملاء على 60 دقيقة من التشغيل بعد 10 دقائق فقط من الشحن.

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