تسجيل الرخص التجارية في دبي عبر "واتساب"

المصدر: وام

أعلنت "كيكلاب" للتراخيص ومساحات العمل - المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والتابعة لحكومة دبي - عن خدمة جديدة لتسجيل الرخص التجارية بإستخدام الهاتف الذكي والتي تشمل الرخص التجارية من المنطقة الحرة.

وتمت الاستفادة من تطبيق الدردشة الشهير "واتساب" لتوفير هذه الخدمة والتي تتكون من خطوات سهلة واستمارات ذكية بإستخدام الهاتف الذكي في دقائق معدودة.

وتهدف تلك الخطوة إلى تسهيل تأسيس الشركات في دبي والارتقاء بالقطاع و ريادة الأعمال نحو آفاق جديدة من خلال الاستفادة من التقنية و وسائل الاتصال والذكاء الصناعي.

فيما تشكل هذه الخدمة قناة اتصال مفتوحة مع فريق خدمة العملاء حيث يمكنهم عبرها الإجابة على الأسئلة وإرسال تفاصيل الباقات وعروض الأسعار وروابط السداد في زمن لا يتجاوز 24 ساعة بالإضافة إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني والهاتف.

وأعرب تصور الحق الرئيس التنفيذي لـ "كيكلاب " عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة الجديدة وردود الأفعال الإيجابية التي وصلت من العملاء مؤكدا مواصلة تقديم حلول الرخص التجارية في دبي وتسهيل المعاملات وتقليل الوقت اللازم لإجرائها.

وتوفر "كيكلاب" لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية الأدوات اللازمة للعمل في دبي بأسعار معقولة وواضحة دون تكاليف إضافية فيما يستفيد عملاؤها كذلك من إقامات العمل الصادرة من إمارة دبي.

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