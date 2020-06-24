مصرف عجمان يطرح برنامج المكافآت "مزيد"

المصدر: عجمان - البيان

أطلق مصرف عجمان برنامج المكافآت "مزيد"، الذي تم تطويره بالشراكة مع "آي سي سي" للولاء.

ويفتح البرنامج عالماً جديداً من المكافآت المميزة والمثيرة عبر منصة متكاملة تجعل المعاملات الرقمية سهلة وآمنة وسريعة.

وقال كاشف أمين ثاكور، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: "مزيد هو البرنامج الوحيد في القطاع المصرفي الذي يكافئ العملاء لقاء استخدام الخدمات المصرفية الآمنة، وهذا بدوره يعكس تقدمنا في مجال التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات المصرفية التي نقدمها للأفراد. وتم تصميم البرنامج لتقديم امتيازات تسعد عملاءنا في كل مرة يستخدمون فيها أياً من الخدمات أو الحلول الرقمية المقدمة من مصرف عجمان".

وأضاف: "سيستمتع عملاؤنا بتجربة رقمية سلسة ومجزية مع برنامج المكافآت «مزيد»، بدءاً من تقديم طلب الحصول على البطاقة المصرفية مروراً بالقيام بتفعيلها واستخدامها في عمليات الدفع، وانتهاءً بالفوز بالمكافآت والاستفادة من العروض الحصرية المقدمة وكافة مزايا الخدمة الأخرى".

ويمكن البرنامج العملاء من استرداد المكافآت بسلاسة في أي وقت وبأي طريقة يريدونها، وذلك تقريباً على كل معاملة مصرفية يقومون بها من خلال البوابة الرقمية لمصرف عجمان أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك، وفوق كل ذلك سوف تصلهم مكافآتهم لغاية باب منزلهم.

ويقدم تطبيق مصرف عجمان أكثر من 1000 عرض توفيري وخصومات حصرية لعملائه لدى العديد من المتاجر والمرافق الحيوية، بالإضافة إلى حزمة واسعة من المزايا الأخرى. وإضافة إلى خيار استرداد المكافآت، يمكن للعملاء أيضاً اختيار قسائم الهدايا لعائلاتهم وأحبائهم في مناسباتهم الخاصة. وكلما ازداد استخدامهم لخدمات المصرف، ازدادت فرصهم في استرداد المزيد من المكافآت.

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