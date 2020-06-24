1300 رائدة أعمال تستفدن من برنامج "صندوق خليفة" للتدريب على التسويق

المصدر: وام

أعاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع "فيسبوك" إطلاق البرنامج التعليمي خاص برائدات الأعمال "She Means Business"، لتدريب 1300 رائدة أعمال في الإمارات من خلال سلسلة من الدورات الافتراضية، بهدف تزويدهن بمجموعة متنوعة من المهارات الضرورية لتطوير قدرات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لأعمالهن.

وشهدت إعادة إطلاق البرنامج إجراء مراجعة وتحديث لمحتوى البرنامج وطريقة طرحه، ففي الوقت الراهن، يقدم المنهج مسارين مختلفين، أحدهما مخصص للأفراد الذين من المقرر أن يشرعوا في رحلة ريادة الأعمال "مسار المبتدئين"، والثاني لمالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاليين "المسار المتقدم".

وبسبب الأوضاع الراهنة، قام صندوق خليفة وفيسبوك بتعديل محتوى البرنامج وإضافة أقسام إضافية تتعلق بالأزمة الحالية وكيفية مساعدة الشركات على التغلب على التحديات المتعلقة بها.

ومن خلال التعاون المشترك بين الطرفين، أصبح صندوق خليفة "الميسر الرسمي" لبرنامج "She Means Business" التابع لفيسبوك في دولة الإمارات، في خطوة تتوافق مع أهداف الصندوق في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دورا أساسيا في تنويع اقتصاد الدولة، كما يتكامل البرنامج مع استثمارات أبوظبي الاستراتيجية لترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي ونقطة جذب لرائدات الأعمال المتخصصات في قطاع التكنولوجيا.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: " نعمل في الصندوق وفقا للأجندة الوطنية 2021 وخطة إمارة أبوظبي 2030 على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز مراكز ريادة الأعمال في العالم، ونسعى للاستفادة من البرامج العالمية مثل "She Means Business" لتعزيز هذا القطاع محليا وتمكين المزيد من السيدات من تطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في تحسين بيئة ريادة الأعمال في الدولة".

وأضافت أن برنامج "She Means Business" يشكل فرصة هامة لرائدات الأعمال لتحسين مهاراتهن واكتساب المعلومات الضرورية لتسويق أعمالهن، والتواصل مع نظيراتهن في مناطق مختلفة حول العالم إضافة إلى ذلك، سيساهم البرنامج في تحسين مهارات رائدات الأعمال في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق نتائج فعالة وسريعة لمشاريعهن التجارية.

وأوضحت الناصري: "تتميز دولة الإمارات بسعيها المستمر لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة القطاعات عبر البرامج والمبادرات التي تدعم وتعزز الشمولية في قطاع ريادة الأعمال، وتشكل شراكتنا مع فيسبوك من خلال برنامج "She Means Business" مثالا على التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين".

وبدورها قالت ديريا ماتراش، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا : "نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات غير متوقعة خلال الظروف الراهنة ، ونحن ملتزمون بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لهم. لقد صممنا خبرات تعليمية جديدة مع شريكنا - صندوق خليفة - لبرنامج "She Means Business" الذي سيجعل التعلم الافتراضي والمهارات أسهل على صاحبات الأعمال لدعمهن عندما يشرعن في رحلتهن كرائدات أعمال، مما يحفز نمو التحول الرقمي في دولة الإمارات." وسيتم تقديم الجلسات التدريبية للمشاركات في برنامج "She Means Business" من خلال الإنترنت، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالصحة والسلامة ..فضلا عن أنه تم تعديل بنية المنهاج وجلساته لضمان التنفيذ الفعال والناجح لأهدافه التدريبية.

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