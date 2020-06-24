"أبوظبي الأول" يطلق تقنية التوقيع الرقمي الآمن على وثائق العملاء

المصدر: وام

أطلق بنك أبوظبي الأول بوابة FAB eSign الجديدة التي تقدم أسلوباً آمناً وقانونياً للتوقيع الرقمي على وثائق ومستندات العملاء.

وتتوفر تقنية FAB eSign في مرحلتها الأولى لقسم العمليات المصرفية الدولية، والتي تتيح للأشخاص المخولين التوقيع رقمياً على الوثائق من أي مكان وفي أي وقت، وحتى أثناء سفرهم، وبذلك، لن تكون هنالك حاجة للتوقيع باستخدام الورقة والقلم على الوثائق وتقديمها شخصياً إلى البنك.

وتمتاز خدمة FAB eSign المبتكرة بالسرعة والسهولة، مما يغني العملاء ومديري علاقاتهم عن تمرير الملفات الورقية من شخص إلى آخر، حيث تشمل الخدمة الجديدة مجموعة واسعة من الوثائق؛ بما في ذلك التسجيل في القنوات المصرفية الإلكترونية، ورسائل عروض التمويل، واتفاقيات حسابات الضمان، وغيرها.

وقال مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: "يساهم إطلاق FAB eSign في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات والحلول الرقمية، ولا سيما في هذه المرحلة التي يلتزم فيها موظفو البنك والعملاء على حد سواء بممارسات التباعد الاجتماعي، ويعمل الكثير من ذوي التواقيع المعتمدة عن بعد في منازلهم .. ومن خلال التخلي عن التوقيع بالحبر على مجموعة من المعاملات والاتفاقيات المصرفية، تغطي بوابة FAB eSign ضرورة ملحة ضمن محفظة عروضنا الرقمية، بالتزامن مع دورها في توفير الوقت الذي يتطلبه عادة تمرير المستندات والوثائق يدوياً بين الموظفين وعملاء البنك".

ولاستخدام تقنية FAB eSign، يتم إخطار الموقعين المعتمدين عبر البريد الإلكتروني عند إرسال المستندات إليهم، وتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية حيث يمكن للعميل مراجعة الوثائق وإضافة توقيعه الرقمي.

ويتم ضمان أمن التواقيع الإلكترونية باستخدام تقنية هيكل المفتاح العمومي /PKI/ لإنشاء شهادة رقمية مشفرة فيما تربط عملية التشفير بين الشهادة الرقمية للموقّع من جهة، والمستند من جهة ثانية، لإنشاء بصمة فريدة أو مفتاح، ما يضمن أصالة الوثائق وكونها موقعة من الشخص المخوّل الذي تم التحقق منه، كما يضمن أيضاً عدم التلاعب بالوثائق بعد التوقيع عليها رقمياً، مع الحفاظ على هوية الموقعين وبالتالي إمكانية التحقق منها في أي وقت.

وأصبحت تقنية FAB eSign متاحة بفضل حصول بنك أبوظبي الأول على ترخيص كمزود معتمد للشهادات الرقمية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح هذا الترخيص لبنك أبوظبي الأول العمل كهيئة معتمدة لإصدار الشهادات الرقمية لعملائه.

ومن خلال توفير أعلى معايير السرية وأصالة الوثائق والمسؤولية؛ تقدم خدمة FAB eSign للعملاء طريقة جديدة وسهلة لتوقيع الوثائق والمستندات رقمياً من أي مكان، والتمتع براحة البال تجاه أمن وحماية بياناتهم.

وتعدّ الوثائق الموقعة رقمياً مقبولة قانونياً تماماً كما هو الحال بالنسبة لتلك الموقعة بالحبر.

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