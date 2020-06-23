ترجمة المحادثات من العربية إلى 11 لغة ضمن تحديث "آيفون"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت "آبل"، أن تحديث برنامج تشغيل هاتف "آيفون" الجديد "أي أو إس 14" (iOS 14)، سيتضمن عدد من التحديثات الرئيسية من ضمنها تطبيق يمكن من ترجمة بشكل فوري بالصوت أو النص بين 11 لغة عالمية من بينها العربية علامة على إمكانية الاستفادة من ميزات التطبيق من دون اتصال بالإنترنت بهدف الحفاظ على "خصوصية" المحادثات.

وتشمل اللغات التي سيترجم منها وإليها التطبيق العربية والإنجليزية والصينية الماندارين واليابانية والكورية والإسبانية والألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والبرتغالية البرازيلية.

وكشف تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2020 الذي يعقد للمرة الأولى في تاريخه عبر الإنترنت ميزات عديدة سيتضمنها التحديث الرئيسي الجديد كذلك ومن ضمنها أنه أصبح لزاماً على كل التطبيقات أن تحصل على إذن المستخدم قبل تتبع نشاطه، وعرض ملخصات الخصوصية بأسلوب بسيط وسهل الفهم، وإمكانية فتح قفل السيارة وتشغيلها من خلال تطبيق "مفاتيح السيارات" بدءاً بسيارة "بي إم دبليو 5 Series الجديدة، علاوة على تحديثات لعرض التطبيقات في الشاشة.

ومن المتوقع أن يتوفر التطبيق الجديد بسنخته التجريبية beta التي قد تتضمن بعض الأخطاء الشهر المقبل، فيما ينصح الخبراء المستخدمين بالانتظار إلى موعد إصدار النسخة النهائية من التحديث المتوقع في سبتمبر المقبل.

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