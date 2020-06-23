قطعة أرض مجانية وسكن جاهز وتعويضات لأهالي منطقة نيوم السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

سلم الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأكد سموه على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك. بالإضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب صحيفة "الرياض" فأن شركة نيوم ستقوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشروعات.

ثم قام سموه بتسليم المستفيدين التعويضات المخصصة لهم والمنح الإضافية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مشيراً سموه إلى أن التعويضات ستكون متتالية على دفعات خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله.

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