إسمنت من الملح في الإمارات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

يعمل اثنان من المهندسين المعماريين بدبي على الابتعاد عن ممارسات البناء التقليدية بإسمنت بديل من المسطحات الملحية في الإمارات.

وبحسب تقرير نشره موقع شبكة " سي إن إن" الإخبارية، فقد استعان وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو مهندسا التصميم المعماري الرئيسيان في شركة "واي واي"، بأبحاث علمية من الجامعات الإماراتية واليابانية لإنتاج أسمنت مصنوع باستخدام محلول ملحي فائض من محطات التحلية في الإمارات.

وقال وائل الاعور: تم استلهام الفكرة من السبخة الغنية بالمعادن في الإمارات - المسطحات الملحية التي تعد جزءًا من الأراضي الرطبة في الدولة والتي قال إنها منطقة ضخمة .. غالبًا ما يتم تجاهلها.

وخضع الإسمنت للاختبار في الإمارات قبل إرساله إلى اليابان، حيث خضعت الكتل لمزيد من اختبارات القوة والصلابة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير خوارزمية لحساب مدى أمان الكتل إذا تم استخدامها في البناء، حسبما قال ميكا أراكي ، المصمم الإنشائي في جامعة طوكيو.

ويمكن استخدام الكتل مسبقة الصنع لبناء مبنى من طابق واحد ، كما يقول وائل الأعور لكنه يأمل هو وتيراموتو في تطوير المنتج للاستخدام في مبان متعددة الطوابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز