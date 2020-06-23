المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مجموعة صن سيت للضيافة، المجموعة العاملة في الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن استمرارها في توسيع محفظتها في المنطقة، وذلك من خلال افتتاح أكبر فرع لعلامة "بلاك تاب" في الإمارات في دبي مول، إلى جانب تحضيرها لافتتاح أول منتجع لعلامة منتجعات "أزور بيتش" في لبنان خلال الشهر الجاري.

وكان فرع مطعم "بلاك تاب" دبي مول قد افتتح أبوابه خلال الشهر الماضي مايو 2020، وهو يتميز بتراسه الواسع، ويوفر للضيوف إطلالات على برج خليفة ونافورة دبي.

وحول التوسع المستمر والافتتاح الجديد، قال أنطونيو غونزاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: " مع هذا الافتتاح الجديد يصبح إجمالي عدد منافذ الأطعمة والمشروبات لدينا 16 منفذًا في المنطقة، إلى جانب أكثر من 20 منفذاً نخطط لافتتاحها ضمن خطة التوسع".

وأضاف غونزاليس، أن المجموعة تستعد أيضاً لإطلاق أول منتجع لعلامة "أزور بيتش" في بيروت، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده افتتاح منتجع "أزور بيتش" في دبي، والذي ما زالت تحصد ثمار نجاحه حتى اللحظة، مؤكداً أن دخول سوق السياحة والفنادق في لبنان هو خطوة توسع جيدة تمهد الطريق لافتتاحات مستقبلية في العديد من المواقع الجديدة وعلى رأسها في إمارة أبوظبي.

ويلتزم فرع علامة "بلاك تاب" الجديد في دبي مول، ومنتجع "أزور بيتش" في بيروت، بجميع القواعد واللوائح التي تنص عليها الحكومة المحلية، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة (كوفيد-19)، وكذلك بجميع بروتوكولات السلامة المطلوبة لضمان سلامة ورفاهية الضيوف، إلى جانب توفير قوائم طعام غير تلامسية لضمان راحة بال الضيوف.

الجدير ذكره أن مجموعة صن سيت للضيافة تتطلع بإيجابية للأشهر القادمة حتى حلول عام 2021، ولديها أكثر من 20 مشروعاً جديداً قيد التحضير، وتواصل المجموعة توسعها المشهود في السوق مع إطلاق علامات عالمية جديدة، وإضافة مفاهيم مبتكرة لمشهد قطاع الضيافة وسوق المطاعم والمشروبات في المنطقة.

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