"ماجد الفطيم" تستأنف العمل في المزيد من مرافق الترفيه بالإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن استئناف أعمال المزيد من مرافق السينما والترفيه في الإمارات.

وفتحت "ڨوكس سينما" أبوابها في "الحمراء مول" في رأس الخيمة اليوم، وذلك بعد تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، كما تستأنف "ڨوكس سينما" و"ماجيك بلانيت" أعمالهما في "سيتي سنتر الشارقة" ابتداءً من غدٍ الأربعاء، وذلك بناءً على التوجيهات الأخيرة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد استئناف الأعمال في مرافق "ماجد الفطيم" للتسلية والترفيه وصالات السينما في السعودية في وقتٍ سابق من هذه الأسبوع.

واتخذت "ڨوكس سينما" و"ماجيك بلانيت" تدابير وقائية واسعة النطاق، واعتمدتا خططاً للتعقيم الشامل والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

كما أجرت "ماجد الفطيم" دراسة استقصائية شاملة لتحديد أهم تدابير السلامة التي من شأنها أن تشكل عامل راحة وطمأنينة للزوار عند عودتهم إلى المرافق التابعة لها، واستخدمت نتائج هذا الاستبيان لإعادة تصميم تجربة الزوار بصورة استباقية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من خلال اعتماد خطة شاملة في كافة المرافق وإجراء تدريبات مكثفة لضمان جاهزية جميع مرافق الترفيه والسينما بالكامل لإعادة الافتتاح.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للسينما" وشركة "ماجد الفطيم للتسلية والترفيه": "بعد إعادة افتتاح مرافقنا الترفيهية في المملكة العربية السعودية في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، يسعدني الإعلان عن عودة مرافقنا الترفيهية والسينما في رأس الخيمة والشارقة".

وتابع: "كان فريقنا يخطط ويستعد ويعمل بلا كلل لاستقبال الزوار من جديد، كما اتخذنا تدابير جديدة تتعلق بالصحة والسلامة وتم اعتمادها وتنفيذها بنجاح في كافة تجارب الترفيه في دبي".

وأضاف ميتشل: "منذ استئناف أعمالنا الشهر الماضي، عبّر 93% من الزوار في دبي عن شعورهم بالرضا والارتياح الشديدين جراء التدابير الوقائية المعززة المعتمدة، وسنواصل العمل لضمان تحقيق أفضل تجربة لزوارنا في رأس الخيمة والشارقة، مع إيلاء صحة وسلامة ورضا الزوار الأولوية القصوى".

وتتبع مرافق الترفيه والسينما من "ماجد الفطيم" معايير تتجاوز الإجراءات الوقائية الموصى بها، لضمان حصول عملائها على تجربة استثنائية تترافق مع المزيد من راحة البال والطمأنينة.

وسيتم تنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصل مع الزوار لضمان أعلى مستويات السلامة والنظافة، كما يلتزم كل الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، ويتم قياس حرارة كل أعضاء فريق العمل عند وصولهم إلى العمل.

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