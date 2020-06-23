تطبيق جديد يسمح بفتح السيارة باستخدام "آيفون"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، عن تطبيق "كار كي" (CarKey)، لفتح السيارة لاسلكياً، باستخدام هواتف "آيفون".

جاء الإعلان الجديد خلال مؤتمر "أبل" السنوي للمطورين الذي عقد الإثنين، عبر شبكة الإنترنت.

والميزة المبتكرة هي جزء من نظام التشغيل الجديد "أي أو إس 14" الذي تم الكشف عنه في وقت سابق.

وقالت "أبل" أن السيارة الأولى المدعومة هي سلسلة "2021 BMW 5" الجديدة ، التي ستصدر في شهر يوليو المقبل، ويعمل التطبيق عبر شريحة U1 فائقة الاتساع الجديدة بدلاً من الاعتماد فقط على NFC.

ففي حال الرغبة في إلغاء قفل سيارتك، فستحتاج فقط إلى إقران "آيفون" أو "أبل ووتش" بالقرب من "NFC" الموجود في السيارة، وعندها سيُطلب منك المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID قبل إلغاء القفل، أو يمكنك إعداد الوضع السريع لتخطي المصادقة البيومترية.

كما سيتمكن مستخدمو "كار كي" من مشاركة المفاتيح الرقمية مع أحد أفراد العائلة أو الأشخاص الموثوق بهم، عبر خدمة "آي مسج" للتراسل، ويمكن لمالك السيارة تحديد الوقت الذي يستطيع فيه مستلم المفتاح المشترك تشغيل السيارة.

ووفقا لأبل ستدعم الميزة نظام تشغيل "أي أو إس 13" أيضًا.

واستخدم "كار كي" مواصفات Digital Key Release 2.0، والتي تم الانتهاء منها رسميًا في مايو، وتعمل المواصفات على تعزيز تقنية الاتصال بواسطة "NFC"، للاتصال دون تلامس بين الهواتف الذكية والمركبات.

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