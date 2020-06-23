تعرّف على نظام التشغيل الجديد لأبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، النقاب عن نظام تشغيلها الجديد "أي أو إس 14" (iOS 14)، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين الذي عقد الإثنين، عبر شبكة الإنترنت والذي شهد إطلاق 13 تقنية وميزة مبتكرة جديدة.

وشهد النظام الجديد أكبر تغييرات على نظام تشغيل هواتف "أبل" الأساسي "أي أو إس"، حيث يأتي بأكبر تغيير على الشاشة الرئيسية منذ سنوات.

وقال كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في "أبل"، خلال الفعالية، إن الإصدار الجديد لنظام "أي أو إس 14" يتضمن شاشة رئيسية جديدة بالكامل للنظام.

وسمحت الشركة من خلال النظام الجديد بإضافة الأدوات إلى الشاشة الرئيسية لتكون جنباً إلى جنب مع تطبيقات المستخدم وذلك في ظهورهما معا لأول مرة، حيث يمكن إضافة الأدوات وتخصيصها بسهولة.

وأضافت أبل أداة (Smart Stack) الجديدة، والتي تعرض تلقائياً التطبيقات ذات الصلة بطريقة أكثر تفهما لاحتياجات المستخدم.

وأعلنت أبل أيضًا عن طريقة عرض مكتبة التطبيقات الجديدة التي تنظم التطبيقات تلقائيا في مجموعات وقوائم جديدة، وبفضل هذه الطريقة أصبح بإمكان المستخدم إخفاء التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وتأتي بميزات التجميع الذكية، مثل سحب جميع ألعاب (Apple Arcade) تلقائيًا في دفعة واحدة.

ميزة جديدة

وفي ميزة جديدة أخرى، أضافت الشركة خاصية (صورة في صورة) على مستوى النظام إلى مقاطع فيديو، تمامًا كما هو الحال في (macOS)، إذ يمكن تمرير مقاطع الفيديو فوق التطبيقات، وتعديل حجمها، وسحبها على جانب الشاشة لمتابعة اللعب في الخلفية.

وأضافت الشركة تحسينات جديدة على مساعدها الصوتي (سيري)، وسيظهر مع رمز كرتوني جديد أكبر يظهر عند الاستدعاء، وسوف يدعم الآن إرسال الرسائل الصوتية.

وأضافت أبل لمساعدها الصوتي دعمًا محسنًا للترجمة، كجزء من تطبيق ترجمة جديد، وسيساعد في الترجمات التي ستعمل حتى في وضع عدم الاتصال تماماً.

وكشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية يوم الإثنين، أن (سيري) يخدم الآن 25 مليار طلب شهرياً.

Apple Messages

وأوضحت الشركة أن "آي أو إس 14" يدعم تطبيق (Apple Messages) بمزايا جديدة، أبرزها الرسائل الجماعية، مع دعم الردود المضمنة وخيارات الإخطار الأفضل، كما يتمكن المستخدم من تثبيت أهم المحادثات، بالإضافة إلى خيارات (Memoji ) جديدة.

وتعمل (App Library) على تجميع التطبيقات في مجلدات خاصة، بدلًا من ترك عشرات التطبيقات على الشاشة وصعوبة التنقل بينها، وأصبح بالإمكان حذف صفحات التطبيقات وبالتالي تحويل التطبيقات الكثيرة ضمن مجلدات في صفحة واحدة، وهذه المجلدات ستجمع التطبيقات المتشابهة معًا في مكان واحد لتجعل الوصول إليها أسهل، بنفس الطريقة على نظام تشغيل أندرويد.

وتتيح (App Library) التحكم أكثر في شكل الشاشة الرئيسية ومكان اختصارات التطبيقات أو الودجيت، فبدلًا من حصر وضع الودجيت على يسار الشاشة في آيفون، سيكون هناك إمكانية لتغيير مكان تواجدها ووضعها بين التطبيقات.

وضمن المزايا الجديدة في نظام "آي أو إس 14" كانت هناك ميزة حاضرة للمطورين ومساعدتهم على تشجيع المستخدمين لتحميل تطبيقاتهم باسم (App Clips)، وتتيح الميزة للمستخدمين تجربة ميزة محددة من التطبيقات دون تنزيل التطبيق بشكل كامل على أجهزتهم.

كما سيوفر النظام الجديد ميزة جديدة لمراقبة غسل اليدين حيث تتعرف الساعة على كون المستخدم يقوم بغسل يديه من خلال حركة اليدين والتقاط صوت الماء، وبالتالى تنبيهه فى حالة أن المدة لم تكن كافية لنظافة تامة لغسل يده بشكل جيد.

AirPods

وضمن فعاليات المؤتمر، أعلنت أبل عن تحديث جديد لسماعات (AirPods ) الحالية من خلال نظام التشغيل، وأول هذه التحديثات هو قدرة السماعات الآن على إلغاء الاتصال بهاتف والاتصال بآخر بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

فمثلا لو كنت تشاهد محتوى على آيباد واغلقت الايباد وانتقلت للآيفون السماعة سوف تعمل تلقائياً دون الحاجة لإعادة الارتباط كل مرة.

إضافة إلى ذلك، فسماعة AirPods Pro ستحصل على ميزة الصوت المحيطي Surround Sound وهي ميزة رائعة لمشاهدة الأفلام أو للعب الألعاب القتالية التي تعتمد على تحديد مكان العدو، والميزة الجديدة ستستخدم مستشعر التسارع كما ستدعم الصوت المحيطي من نوع 5.1، 7.1 ودولبي أتموس.

وكان تيم كوك قد افتتح مؤتمر أبل العالمي للمطورين 2020 بإعلان تعاطف الشركة مع جورج فلويد ضحية الشرطة الأمريكية، والتذكير بأن أمريكا بنيت على الحرية والعدالة.

ويعد مؤتمر مطوري أبل حول العالم أحد أكبر أحداث الشركة لهذا العام، حيث يجذب مطوري التطبيقات من جميع أنحاء العالم، ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام ويشهد اعلان العديد من المنتجات خاصة الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل، والترقيات الجديدة للأجهزة.

وتعقد الشركة هذا الحدث "بشكل افتراضي" لأول مرة في تاريخها البالغ 31 عاماً بسبب جائحة فيروس كورونا.

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