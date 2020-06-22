منصة "سداد أبوظبي" تعيد صياغة مفهوم إنجاز المعاملات الحكومية

المصدر: أبوظبي- البيان

توفر منصة "سداد أبوظبي"، التي تم إطلاقها مؤخراً عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، طريقة دفع جديدة كلياً تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان.

وتتيح المنصة للمتعاملين سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية رقمياً، مما يلغي أو يحد من حاجتهم لزيارة المكاتب أو المراكز الحكومية على أرض الواقع.

وتأتي المنصة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي للارتقاء بجودة حياة الناس وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة ويُسر، وهي تعيد بالفعل صياغة مفهوم إنجاز المعاملات الحكومية.

وتؤسس المنصة لعصر جديد من الخدمات الحكومية التي تتسم بالسلاسة والسرعة والكفاءة العالية في إنجاز التعاملات الحكومية فضلاً عن كونها تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية على امتداد إمارة أبوظبي.

وتشكل المنصة ركيزة أساسية لمنظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع الأهداف الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة وريادتها الإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الرقمية إلى جانب ضمان مستقبل أكثر استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم "سداد أبوظبي" فوائد ملموسة للجهات الحكومية والمتعاملين في الإمارة على حد سواء، إذ توفر للجهات الحكومية منصة رقمية موحدة لجميع قنوات الدفع، بما يساهم في الحد من إنجاز المعاملات يدوياً.

ليس هذا فحسب، حيث يستفيد المتعاملون أيضاً من خيارات دفع متعددة ذات مستوى عالٍ من الأمان، وإمكانية إجراء عمليات دفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة من خلال منظومة "تم"، مما يضمن تجربة موحدة للمتعاملين عبر جميع القنوات الحكومية.

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