"سبينس" تطلق خدمة جديدة لتوصيل الطلبات عبر الإنترنت

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار شراكتها مع اقتصادية دبي، أطلقت "سبينس"، السوبر ماركت المملوكة محلياً، خدمتها الإلكترونية لتوصيل كافة أغراض البقالة والسلع الأساسية طازجة لكافة المستهلكين في دبي اليوم لـتعزّز بذلك تشكيلة منتجاتها وتقدّم للمستهلكين خدمة تسوق آمنة وسريعة. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات.

وتشتهر "سبينس" بتوفير منتجات عالية الجودة تتوافق مع احتياجات جميع شرائح المجتمع من المستهلكين، وتتعهّد بتقديم منتجات متميّزة ليس فقط بنضارتها، وإنما بتنوّعها أيضاً. وتأتي الخدمة الإلكترونية الجديدة استجابة مباشرة لسلوكيات المستهلكين المتغيّرة وإقبالهم المتزايد على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت. وتتوقع "سبينس" اقبالاً مستمراً في الطلب على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت، وهي ملتزمة بتقديم أفضل تجربة متعددة القنوات لعملائها.

وبهذه المناسبة، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: "تركز اقتصادية دبي على تعزيز خدمات البيع بالتجزئة عبر المواقع الإلكترونية لضمان تأمين كافة احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف المنتجات اليومية. وتتمتع سبينس بسجل حافل في تقديم منتجات جديدة عالية الجودة، وستضيف الخدمة الجديدة المزيد من الراحة والأمان لتلبي حجم الطلب المتزايد في المجتمع، بالإضافة إلى دعم مختلف الموردين الذين يشكلون سلسلة توريد التجزئة".

ومن جانبه، أوضح سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لدى "سبينس" أن الطلب على توصيل المنتجات الاستهلاكية للمنزل لم يكن بهذا الزخم في السابق. وقال: "مع إطلاق الخدمة الإلكترونية في فترة تسودها التحديات الاقتصادية نتيجة وباء "كوفيد-19"، سنضع بمتناول عملائنا وسيلة فعالة ومريحة وآمنة لشراء منتجاتهم الاستهلاكية. ويأتي خوض عالم التجارة الإلكترونية ليعزّز قدرتنا على مواصلة دعم مجتمعاتنا، والاستمرار بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات المتاحة وبأفضل طريقة ممكنة".

وينعكس التزام "سبينس" بصحة العملاء وسلامتهم ورعاية البيئة في المنتجات المطروحة تحت شعار "نأكل جيداً، لنعيش جيداً"، في إطار برنامجها الخاص بالاستدامة "لنعمل معاً لحياة أفضل". وفي ظلّ تزايد طلب المستهلكين المدركين على توفّر منتجات غذائية أكثر تنوعاً تتماشى مع احتياجاتهم المعيّـنة، من المكونات الطبيعية إلى المنتجات العضوية والخالية من مكوّنات محددة، تحرص "سبينس" على أن يختبر عملاؤها فعلياً معنى شعار الأكل الجيد والمعيشة الجيدة.

وأضاف كومار: "نواصل البحث دوماً عن طرق جديدة ومحسّنة لدعم عملائنا. فبعد بناء علامة مرموقة تقدّم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الآمنة والطازجة وعالية الجودة، سعينا لتوسيع خدماتنا من خلال توصيل هذه المنتجات مباشرة إلى منازل العملاء. وستلتزم خدمتنا الجديدة بأعلى معاييرنا المتعلّقة بالأغذية، مع الحرص على توفير تجربة تسوّق سهلة وممتعة إلى أقصى حد ممكن".

ويمكن للعملاء إنشاء حساب على موقع "سبينس" الإلكتروني يتيح لهم تصفُّح آلاف المنتجات، وإضافة اختياراتهم إلى سلة المشتريات، ومن ثمّ إتمام عملية الدفع، علماً أن الحد الأدنى لطلب الشراء يبلغ 100 درهم، ويتم احتساب رسم ثابت بقيمة 15 درهماً لكل عملية توصيل، بينما تعفى الطلبات التي تتجاوز قيمتها 350 درهماً من رسم التوصيل. في الوقت الحاضر، تتوفّر خدمة التوصيل لعملاء "سبينس" في دبي فقط، ولكن العمل جارٍ على توسيعها لخدمة العملاء في أبوظبي في وقت قريب. كما سيتم إطلاق تطبيق قابل للتنزيل على الأجهزة المحمولة خلال الأسابيع المقبلة.

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