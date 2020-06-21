مراكز تسوق "الفطيم العقارية" بدبي تفتح أبوابها أمام الأطفال دون الـ12

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم العقارية عن فتح أبوابها أمام المتسوقين الصغار ابتداءً من نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث عن تخفيف القيود المفروضة على عدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال دون سن الـ 12.

وتم تجهيز كمامات بأحجام خاصة للأطفال لضمان سلامتهم أثناء التسوق في دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا.



وستعمل الفطيم على تقديم أكثر من 50 ألف كمامة في هذه المراكز، ليتم توزيعها على الأطفال خلال الأسبوع. ويجب على الزوار مواصلة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة أثناء تواجدهم في مراكز التسوق، حيث يتعين عليهم ارتداء الكمامة طيلة الوقت وتعقيم أيديهم قبل دخول مركز التسوق، والالتزام بزيارة المركز التجاري بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، وضمان الالتزام بمسافة الأمان التي لا تقل عن مترين مع الآخرين في جميع الأوقات.



وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: "فيما يقترب موعد فصل الصيف في الإمارات، ندرك رغبة الأهالي في زيارة مراكز تسوق الفطيم للهروب من حر الصيف والتسوق وترفيه أطفالهم. ونحن الآن مستعدون للترحيب بالأحبة الصغار وحريصون على الاطمئنان على سلامتهم أثناء استمتاعهم بخوض التجارب المميزة التي توفرها مراكزنا. ولدينا المزيد من المفاجآت في المتاجر للضيوف الصغار خلال فصل الصيف، ونتطلع لرؤيتهم في الأشهر القادمة".



وبالإضافة إلى ذلك، تعود الحديقة المجتمعية المحبوبة للغاية في فستيفال بلازا للترحيب بالأطفال، لمساعدة نباتاتها على النمو من جديد، وستحصل كل عائلة تزور الحديقة على نبتة مجاناً كبادرة ترحيب بعودتهم إلى الحديقة ولتشجيعهم على مواصلة شغفهم واهتمامهم بالنباتات في منازلهم.

وكان فستيفال بلازا قد أطلق الحديقة المجتمعية في شهر ديسمبر لعام 2019 بهدف التفاعل مع الأطفال وتثقيفهم حول أهمية العناية بالنباتات ومساعدة البيئة لضمان سلامة الكوكب.

وبإمكان كافة الأطفال البالغين الثالثة فما فوق من العمر زيارة الحديقة عند كلّ عطلة نهاية أسبوع لتعلّم كيفية زراعة نبتاتهم الخاصة والحصول على النصائح حول كيفية رعاية النباتات المنزلية.

كما سيحصل الأطفال على شهادة مشاركة، إلى جانب وضع علامة خاصة على نبتتهم ليسهل عليهم تمييزها في كل زيارة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيتاح لهم سقايتها ومتابعة نموها في البيت الزجاجي الداخلي في فستيفال بلازا.

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