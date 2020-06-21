"لينوفو" تطلق أجهزتها الجديدة لتعزيز الإنتاجية والترفيه خلال التنقل بالإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "لينوفو"، عن إطلاق أجهزتها الجديدة لتعزيز الإنتاجية والترفيه خلال التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً.

كما أعلنت الكشف عن أوّل حاسوب شخصي Lenovo Yoga قابل للفصل وجهاز لوحي ذكي محدّث Smart Tab.

وبحسب "لينوفو"، فإن حقبة تصمم الأجهزة لتؤدي مهمة واحدة فقط وفي مكان واحد ولمستخدم واحد قد انتهت، والعالم الآن يتغير بسرعة.

ومع انتشار تقنيات أكثر ذكاءً من أي وقت مضى في حياتنا اليومية، بدأ تعدد المهام يصبح القاعدة السائدة بشكل متزايد.

ومع أهمية سهولة حمل الجهاز والتنقّل، أصبحت شاشاتنا شريان حياتنا عند تنقلنا في الخارج أو من غرفة إلى أخرى في منازلنا.

ونشهد اليوم انتشار أسلوب حياة جديد في العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت والتجمعات الاجتماعية الافتراضية من أي مكان، وكل ما يتطلبه الأمر هو التقنيات المناسبة.

وتلتزم لينوفو في وقت الاتصال المستمر الحالي بتقديم خدماتها لتلبية جميع احتياجات المستخدم من خلال تزويد المزيد من الأشخاص بالتقنيات المتطورة ذات التكلفة المناسبة ومتعددة المهام التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح والتطور.

صُممت أجهزتها لمساعدتنا جميعاً في النجاح في عالمنا المتصل بالكامل، وتضم أحدث مجموعات لينوفو الموجهة للمستهلك جهاز Lenovo Yoga Duet 7i1 المدعم بشبكات الاتصال ونظام تشغيل Windows 10 الجديد والقابل للفصل الذي يضم قلم Lenovo E-Color المُبتكر مما يجعله من أكثر الأجهزة المناسبة للطلاب ومن يؤدون المهام المتعددة على حد سواء.

وهناك طريقة أخرى للاستفادة من مزايا المهام المتعددة والاتصال الشخصي في المنزل باستخدام جهاز Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus المحدّث من (الجيل الثاني).

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