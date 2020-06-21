اقتصادية دبي توعي مستخدمي أجهزة هواوي بتطبيق "مستهلك دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت اقتصادية دبي مستخدمي أجهزة هواوي الذكية، إلى الاستفادة من تطبيقها الذكي والمبتكر "مستهلك دبي" والمتوفر عبر متجر تطبيقات هواوي، والذي يهدف إلى تعزيز خدمات المستهلكين، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وحمايتها، لا سيما في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". مشيرة إلى أنه تم إطلاق التطبيق رسمياً على متجر تطبيقات هواوي العام الماضي وأصبح أحد التطبيقات الأساسية في الإمارات.

وفي هذا الصدد قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "نحن سعداء جداً بتعاوننا مع شركة هواوي، من خلال اتاحة تطبيق "مستهلك دبي" لشريحة واسعة من مستخدمي الأجهزة الذكية للشركة. إن اقتصادية دبي ملتزمة بالتحول الذكي في الإمارة، ونشهد باستمرار أعداداً متزايدة من المستهلكين الذين يرغبون باستخدام التطبيق للتواصل معنا ولزيادة الوعي بحقوقهم".

وأضاف لوتاه: "يضمن توفر التطبيق للمستهلكين ضمن منصة هواوي، استمرارية وصولهم إلى خدمات حكومة دبي بأمان وهم في منازلهم، من خلال أجهزة هواوي الذكية، بعيداً عن القيود التي فرضتها جهود الوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويتيح التطبيق للمستخدمين التواصل بسهولة مع اقتصادية دبي، بهدف حماية حقوقهم، مع الحفاظ على مبادئ التباعد الجسدي والبقاء في المنزل، وذلك من خلال توفير قناة رسمية للمستهلكين والتجار على حد سواء، ليتمكنوا من تسجيل وتتبع الشكاوى.

وقد تم إدراج تطبيق "مستهلك دبي" ضمن قائمة أفضل تطبيقات دولة الإمارات العربية المتحدة من هواوي، وهي مجموعة مختارة من التطبيقات الأساسية والشائعة المتاحة لسكان دولة الإمارات وزوارها، والتي تسلط الضوء على المحتوى والخدمات المحلية. ويتمتع متجر تطبيقات هواوي بخبرة تصل إلى تسع سنوات في تجميع التطبيقات من الهيئات والشركات المحلية والمطورين الرائدين، إضافةً إلى التطبيقات العالمية الشهيرة، لتمنح المستخدمين أفضل مجموعة ممكنة من التطبيقات.

ويضم متجر هواوي، التطبيقات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصاً لتعزيز قدرات البرامج والقطع التقنية المتطورة في أجهزة هواوي الذكية. وصُممت جميع التطبيقات في المتجر استناداً إلى مبدأ "الأمان أولاً"، وتم اختبارها بدقة قبل إطلاقها، لتتمتع التطبيقات بأعلى معايير حماية البيانات وأمانها. وتضمن هذه الإجراءات حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة من التطبيقات التي تعمل على أجهزة هواوي الذكية.

قال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "تشعر شركة هواوي بالفخر لدعم اقتصادية دبي في توسيع خدماتها الذكية وإيصالها إلى مستخدمي هواوي عبر متجر تطبيقات هواوي".

وأضاف: "يركز متجر تطبيقات هواوي على الجودة والابتكار والأمن، ويعدّ المستوى الممتاز الذي تتمتع به تطبيقاتنا عامل الجذب الأساسي لـ400 مليون مستخدم نشط شهرياً إلى هذه المنصة في جميع أنحاء العالم. ونوفر من خلال تطبيق "مستهلك دبي" في محفظتنا، تجربة رائعة إضافية لمستخدمي هواوي في الإمارات العربية المتحدة، وسنساعدهم على الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وحماية حقوقهم الاستهلاكية في نفس الوقت".

يتوفر متجر تطبيقات هواوي في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويمتلك 400 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. ويضم هذا المتجر التطبيقات والخدمات الرئيسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والمزيد.

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