معاقبة محطة تبيع وقوداً مغشوشاً بطريقة غير معهودة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

عقاباً لمحطة وقود في مكة المكرمة تبيع وقوداً مغشوشاً، اتخذت وزارة التجارة السعودية قراراً غير معهوداً اقتضى التشهير بصاحب المحطة إثر صدر حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، والغش وخداع وتضليل المستهلكين في مقدار عيار الوقود.

ونقلت صحيفة "سبق" إن الوزارة نشرت ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقته.

يأتي ذلك في إطار مراقبة وزارة التجارة التزام محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة بهدف حماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

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