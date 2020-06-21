"فيرجن موبايل" الإمارات تعيّن روب بيسويك مديراً إدارياً جديداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فيرجن موبايل الإمارات، اليوم الأحد، عن تعيين الخبير الرقمي في قطاع الاتصالات، روب بيسويك في منصب المدير الإداري.

وتتمثل رؤية "روب" لفيرجن موبايل الإمارات في استكمال البناء على مكانتها في مجال الاتصال والخدمات الرقمية المتمحورة بالدرجة الأولى حول احتياجات العملاء في الإمارات.

ومن خلال تبني تقنيات الجيل التالي، مثل تقنية الجيل الخامس، سيلتزم روب بقيادة العلامة إلى آفاق جديدة وضمان تقديمها لتجربة الحياة الرقمية الأكثر ابتكارًا للعملاء في السوق.

يأتي تعيين روب بعد تسع سنوات ناجحة أمضاها في المنطقة مع فيرجن موبايل، كان آخرها توليه منصب المدير التجاري لأعمال الإمارات، حيث قام بتشكيل استراتيجيات الابتكار والتسويق والنمو لعلامة الاتصالات المحمولة الرقمية الحائزة على عدة جوائز.

وكان لروب دور فعال في نجاح علامة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط، أولاً في السعودية، ومؤخراً مع إطلاق العرض الرقمي الكامل لفيرجن موبايل في الإمارات، وهو يأتي خلفًا لكريم بنكيران، الذي انتقل لقيادة مشروع جديد في "دو"، عبر منصب نائب الرئيس التنفيذي لتحويل الأعمال، لقيادة التحول الرقمي لشركة الاتصالات الإماراتية.

بهذه المناسبة قال روب بيسويك: "نركز في فيرجن موبايل على استخدام النظام الرقمي كمنصة لتحسين تجربة العميل وسنستمر في التركيز على ابتكار وتعزيز عروضنا بطرق تثري وتبسط حياة عملائنا".

وتعليقًا على التعيين الجديد في فيرجن موبايل الإمارات، قال إيريك دادمان نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع استمرار التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة الصحية العالمية الحالية، نحن الآن في موقع جيد لتقديم خدمات الهاتف المتحرك السلسة لقاعدة عملائنا المتنامية، وسندعم استمرار ذلك عبر الاستعانة بقادة استثنائيين أمثال روب".

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