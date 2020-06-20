بعد تعطله.. تعرّف على أبرز 15 بديلاً لتطبيق "واتس آب"

المصدر: دبي - عمرو عادل

تعرّض تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، "واتس آب" لأعطال فنية مؤخراً، ما قد يدفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، ويستخدمه نحو ملياري مستخدم.

وفي الوقت الذي يقضي الناس معظم أوقاتهم على برامج المحادثات والدردشات، ترصد "البيان" أبرز 15 تطبيقاً تفرض نفسها كبدائل لتطبيق "واتس آب":



1 - فايبر (Viber)

يعد "فايبر" تطبيقاً لإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية مجانا بين مستخدميه، ويتيح للمستخدمين كذلك إرسال واستقبال الصور، فضلا عن المكالمات الجماعية والرسائل النصية الجماعية، والاتصال بالهواتف غير المتصلة بـ "فايبر" بأسعار منخفضة.

ويتميز التطبيق بخاصية التشفير الكلي السرية، التي يمكن تفعيلها لجميع الرسائل، كما يتيح حذف أي نوع من الرسائل المرسلة، لإخفائها من الدردشة نهائيا، وكان أول تطبيق مراسلة عالمي يقدم هذه الميز، ويوجد في التطبيق أيضا خيار "الدردشة الخفية"، التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام الرمز الشخصي.



2 - تيليجرام (Telegram)



مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط، يعد "تيليجرام" بديلاً شائعًا لـ "واتس آب" خصوصاً بالنسبة للمبتدئين، ويتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط، ويدعم تشفيراً شاملا لجميع الاتصالات.

ويوفر التطبيق أيضاً ميزة الحذف التلقائي، ويتم تشغيل الدردشة المستندة إلى مجموعة النظراء على الخوادم الموزعة في جميع أنحاء العالم.



3 - لاين (LINE)

يعتبر تطبيق "لاين "هو أحد أشهر تطبيقات التواصل والمراسلات حول العالم ويشتهر بإتاحته للمستخدمين إجراء الاتصالات بشكل مجاني بشرط اتصال الطرفين بخدمة الإنترنت.

ويشبه طريقة عمله تطبيق "واتس آب" كثيرا حيث يمكن إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بدرجة عالية من الخصوصية وبدون أي أعطال.



4 - آي مسج (iMessage)



يمكن استخدام تطبيق المُراسلة الشهير "آي مسج" على هواتف آيفون فقط، ويتيح إمكانية تشفير الرسائل بسهولة تامة، من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" في الهاتف، والتأكد من حذف الرسائل النصية كل 30 يوما.

ويسمح " آي مسج" للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة "قراءة الرسالة" الواردة، حتى لا يتمكّن المرسلون من معرفة هل قرئت رسائلهم أم لا.

5 - سيجنال (Signal)

يعتبر تطبيق "سيجنال" واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الموصي بها نظرًا للمستوى العالي من الخصوصية والأمان، ويمكن لمستخدمي التطبيق استخدام الرسائل النصية والمجموعات والوسائط للصور والصوت والفيديو والمستندات، ويسمح التطبيق أيضًا بإجراء مكالمات الصوت والفيديو بين المستخدمين أيضًا.

والتطبيق مملوك لمنظمة البرمجيات أوبن ويسبر سيستم (Open Whisper Systems)، كما أنه يمتلك شعبية كبيرة بين خبراء الخصوصية والأمان مثل إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، ويتيح التطبيق ميزة تشفير جميع المكالمات والرسائل.



6 - ثريما (THREEMA)

يتميز تطبيق "ثريما" بسرية تامة، حيث يتم تخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعة فقط على هاتفك وليس على التطبيق ويتم حذف الرسائل بمجرد قراءتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاتصال بالأشخاص الذين يستخدمون معرف "ثريما" المكون من 8 أرقام بدلاً من رقم الهاتف لحماية الخصوصية بشكل أكبر.

ويوفر "ثريما" تشفيراً شاملاً لجميع أنواع الرسائل، بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والملفات المشتركة والمحادثات الجماعية.



7 - داست (Dust)

داست هو تطبيق يُمكّن الأشخاص من إرسال رسائل نصيّة خاصة ومُشفرة بحيث لا يمكن لأحد اختراقها.

كما يضمن التطبيق عدم تخزين أي رسائل (بشكل دائم) على الهواتف أو الخوادم، فالمستخدمين في داست لديهم ٢٤ ساعة للرد على الرسائل قبل أن يتم حذفها إلى الأبد.

علاوة على ذلك، يستطيع المُستخدمين من حذف الرسائل على أجهزتهم وأجهزة مستقبلين الرسائل في أي وقت أرادوا.



8 - واير (WIRE)

يعتبر "واير" تطبيق آمن للمراسلة تحميها قوانين الاحتفاظ بالبيانات الأوروبية، مع تشفير من طرف إلى طرف يوفر حسابات شخصية مجانية وحسابات أعمال مدفوعة مع دعم وميزات إضافية. يفخر واير بتقديمه اتصالات صوتية ومرئية واضحة.

ويوفر "واير" إمكانية مشاركة الشاشة الجماعية. كما يوفر مشاركة ملفات الوسائط المتعددة وتصفية الصوت، لكن التطبيق غير مجاني.



9 - ريوت (RIOT)

تقدم "ريوت" مجموعات المحادثة، ويمكن للمستخدمين زيارة جميع الدردشات العامة بالإضافة إلى الدردشات الخاصة.

ويدعم الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ومكالمات الفيديو، ويطبق التشفير من طرف إلى طرف على الرسائل. كل مستخدم يتلقى اسم مستخدم خاص به لاستخدامه بدلاً من رقم الهاتف، مما يساعد على حماية هويتك.



10 - بينجل (Pinngle)

"بينجل" هو تطبيق مُراسلات آمن يدعم الرسائل النصيّة المجّانية ومُكالمات الصوت والفيديو ذات الدقة والجودة العالية. هذا التطبيق تم إنشائه في عام 2016 ويصبّ كامل تركيزه على الخصوصية والأمان، حيث ينظر التطبيق إلى عملية تبادل البيانات السليمة بين الجهات المُتصلة على أنها أحد أهم أولوياته.

وهذا التطبيق مُزوّد بميزة التشفير التام بين أطراف الاتصال والهيكلية الخالية الخوادم، والتي لا تسمح لأي جهة ثالثة أو جهات حكومية من الوصول إلى سجل المكالمات والرسائل النصية والملفات.

11 - ويكر مي (Wickr Me)

يشتهر تطبيق "ويكر مي" بكونه تقوم بحماية المُستخدمين ومُراقبة أهم وسائل اتصالات المُستخدمين، ويتشابه ويكر مع "بينجل" بأنه يقوم كذلك بالتشفير الكامل للملفات والرسائل النصيّة ومُكالمات الصوت والصورة. لكنه يختلف عن غيره من التطبيقات بأنه لا يطلب بيانات ومعلومات المُستخدمين الشخصية عند التسجيل في التطبيق.

كما أنه يُقدم استخداماً مدفوعاً للمؤسسات والشركات الصغيرة وفرق العمل التي تبحث عن خيارات نشر متعددة وآمنة.

12 - هايك (Hike)

يعتبر تطبيق هايك بديلاً عن تطبيق "واتس آب" حيث اكتسب مؤخرًا شهرة لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه، فالتطبيق يسمح للمستخدمين بإخفاء دردشاتهم الخاصة باستخدام كلمة مرور.

ومن أهم ميزات هذا التطبيق أنه لا يمكن لأي شخص إرسال رسالة للمستخدم، إلا إذا كان رقمه مسجلًا في جهات الاتصال الخاصة به على الهاتف، والميزة الأخرى للتطبيق هي احتواؤه على وضع عدم الاتصال فإذا أرسل أحدهم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم.



13 - كيك ماسينجر (KIK Messenger)



يعتبر "كيك ماسينجر" تطبيق محادثة جميل وبسيط ويحترم خصوصيتك، لا يخزن هذا التطبيق المجاني رقم هاتفك، لذا لا يمكن تحديد هويتك إلا باسم المستخدم، ويتم تخزين جميع بيانات المراسلة محليًا على هاتفك، مع ترك خصوصيتك بين يديك.

14 - كن توك (Kontalk)

يعتبر تطبيق "كن توك" بديلاً مفتوحاً قائم على XMPP لتطبيق "واتس آب"، حيث يمكن المستخدم من الاحتفاظ به بالكامل على الخادم الخاص بك. ما يعني يعني أنك أنت وحدك المسؤول عن المحادثة بينك وبين الأصدقاء والعائلة، ما يجعلها في نهاية المطاف أكبر احترام لخصوصيتك.

15- كاكاوتوك (KakaoTalk)

يعتبر "كاكاوتوك" تطبيق المحادثة الفورية ومتعددة الأوجه، حيث يمكن المستخدمين من إرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية مجاناً.

وتم تصميمه للسماح للعالم بالدردشة على أساس فردي أو مجموعات، مثل معظم تطبيقات الدردشة الحديثة.

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