تقارير تكشف سبب توقف ميزة حالة الظهور في واتساب

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

عزت تقارير إخبارية أن توقف ميزة اختيار حالة "الظهور أون لاين" في تطبيق المحادثات "واتساب" أمس قد يعود إلى تحديث رئيسي للتطبيق تقوم به الشركة استعداداً لطرح خدمة الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق في أسواق ناشئة خصوصاً بعد إعلان الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ مؤخراً أن الشركة تنوي إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الهند وإندونيسيا والمكسيك نظراً للعدد الكبير لمستخدمي تطبيق "واتساب" في تلك الأسواق.

وشكا مستخدمون من عدم تمكنهم من تغيير إعدادات الظهور الأخير وذلك وفقاً لرسالة تشير لفشل العملية، والدعوة للمحاولة في وقت أخر، فيما تركز المشكلة في أوروبا والهند والمكسيك وبعض المناطق في الشرق الأوسط من بينها الإمارات.

وعادت ميزة اختيار خاصية حالة "الظهور أون لاين"، إلى تطبيق المحادثات "واتساب" بعد توقفها أمس لعدة ساعات ما أثار حفيظة ملايين المستخدمين على موقع "توتير" ليرتفع هاشتاق "واتساب" للترند رقم 1 في عدة دول وسط تكهنات عطل فني أو أن "فيسبوك" المالكة لـ"واتساب" ألغت الخاصية من الأساس.

ويستخدم الكثيرين من الناس الميزة التي توفر نوع من الاطمئنان على أحبائهم أو "مراقبتهم" في حالات أخرى.

وستكون خدمة الدفع أو التحويل الإلكتروني مجانية عند إرسال أو استلام النقود بين الأصدقاء في حيت تنتظر الشركة عقد اتفاقات مع شركات دفع رئيسية في تلك الأسواق تمهيداً لإطلاق الخدمة للأعمال وفرض رسوم على التحويل بالنسبة للشركات.

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