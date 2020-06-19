24 مليون مليونير في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت دراسة حديثة أنّ عدد أصحاب الملايين في العالم قد تضاعف ثلاث مرات عما كان عليه قبل عقدين، أما في ألمانيا فتضاعف الرقم مرتين، فيما تضاعفت الأعداد في الولايات المتحدة والصين بوتائر خرافية.

أكثر من 24 مليون إنسان عبر العالم تتجاوز ثرواتهم مليون يورو فأكثر! إنّه رقم هائل في عالم تتسارع فيه المتغيرات ويتزاحم فيه مليارات الناس على الماء والغذاء والسكن والحياة الكريمة.

كشفت عن ذلك دراسة أعدتها "مجموعة بوسطن الاستشارية" الأمريكية ونشرت أمس الخميس.

الدراسة كشفت أن العدد الحالي لأصحاب الملاين قد تضاعف بمعدل 3 مرات عن رقم نشر في العام 1999، الذي كان فيه عدد أصحاب الملايين هو 8.9 مليون شخص.

أخذت الدراسة بنظر الاعتبار السيولة النقدية التي يملكها الشخص علاوة على الودائع والأسهم وصناديق الاستثمار ووثائق التأمين على الحياة ورؤوس الأموال التقاعدية والأرصدة الصغيرة الأخرى، وفق (DW).

في السنوات العشرين الأخيرة، تصاعدت قيم الثروات المملوكة لأشخاص من 80 ترليون دولار أمريكي العام 1999 إلى 226 ترليون دولار أمريكي بنهاية العام 2019، كما كشف التقرير.

الحديث يدور هنا عن ترليونات الدولارات، وهي مبالغ مخيفة تعجز عن امتلاكها دول كثيرة، لذا فقد خلص التقرير إلى أن أصحاب الملاين سيطروا على 50% من ثروة العالم بنهاية العام 2019.

عدد أصحاب الملايين في ألمانيا بلغ 400 ألف شخص يعيشون ويعملون ضمن أكبر اقتصاد أوروبي، وبهذا الرقم تقف ألمانيا في المرتبة السابعة عالمياً بعدد أصحاب الملايين الذين يعشون على أرضها. هذا الرقم قد تضاعف مرتين عما كان عليه قبل عقدين.

أما حين يجري الحديث عن ثروات شخصية تزيد على 100 مليون دولار، فإن ألمانيا هي الثالثة عبر العالم، بعد الولايات المتحدة الأولى في القائمة، والصين الثانية. في عام 2019 بلغ عدد من ينطبق عليهم هذا الوصف في ألمانيا 2400 شخص.

أعداد أصحاب الملاين تضاعفت وتزايدت عبر العالم خلال عشرين عاماً، حسبما كشفت الدراسة. الغالبية العظمى من أصحاب الملاين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.

الرقم لافت للنظر يأتي من الصين، حيث تضاعف عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار بمعدل 29 مرة على مدى عقدين!

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