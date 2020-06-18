هيئة الاتصالات الإماراتية تكشف عن تحديثات لسد ثغرات أمنية خطيرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات عن تحديثات أمنية لإصدارات ومنتجات مختلفة لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى السيطرة على الأجهزة وسرقة وقراءة المعلومات المخزنة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني، اليوم، أن "جوجل" أطلقت إصدارها الأخير من متصفح "كروم" والذى يتضمن إصلاحات أمنية لأربع ثغرات بعضها قد يسمح للمهاجم باختراق النظام، ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتثبيت الإصدار الجديد في أقرب وقت.

وذكر الفريق الوطني انه تم اكتشاف ثغرات في البرامج "كريتكس ورك سبيس أب" و"ريسيفر" لنظام ويندوز، يمكن أن تسمه للمهاجم بالحصول على صلاحيات مدير النظام أثناء عملية إلغاء التثبيت، وننصح المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتثبيت الإصدار الجديد في أقرب وقت.

ولفت الفريق الوطني انه تم اكتشاف ثغرة أمنية في برنامج "بلس سيكيور كلينت" لويندوز تسمح للمستخدم العادي بالحصول على صلاحيات المدير، ونوصي بتثبيت نسخة محدثة من البرنامج لكافة أجهزة المستخدمين.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية تستغل فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب.

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