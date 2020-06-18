50 % ارتفاع هجمات الويب المرتبطة بألعاب الفيديو في أبريل

المصدر: دبي - البيان

يستغل مجرمو الإنترنت تزايد شعبية ألعاب الفيديو في فترة الإغلاق التي شهدها العالم ومكوث الناس في منازلهم، استغلالًا تخريبيًا يتمثل في شنّ الهجمات الإلكترونية.

وارتفع خلال أبريل العدد اليومي للمحاولات التي حظرتها حلول كاسبرسكي الأمنية لتوجيه المستخدمين إلى مواقع خبيثة تستغل الألعاب، بنسبة 54% مقارنة بشهر يناير الماضي.

وعلاوة على ذلك، زاد في أبريل أيضًا عدد المحاولات المحظورة لتوجيه المستخدمين إلى صفحات تصيّد تستغلّ إحدى أكثر منصات الألعاب شعبية، بنسبة 40% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وكانت العديد من البلدان حول العالم فرضت شكلاً أو أكثر من أشكال إجراءات الإغلاق أو قيود الحركة على المجتمعات، ما دفع الناس إلى البقاء في منازلهم، ليتحوّل كثير منهم إلى وسائل الترفيه المتاحة عبر الإنترنت، كألعاب الفيديو، في ظلّ الفراغ الكبير المتاح في الوقت.

وشهد العدد الإجمالي لمستخدمي «ستيم» Steam، أشهر منصة ومتجر ومنتدى للألعاب على الإنترنت، ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مارس، فوصلت المنصة إلى رقم قياسي لكل من المستخدمين النشطين والمستخدمين المتزامنين الذين يلعبون الألعاب بنشاط بحلول 30 مارس.

وقرر باحثو كاسبرسكي، لدى ملاحظتهم هذا التوجه، النظر بعمق في مشهد التهديدات المحدقة بمستخدمي ألعاب الفيديو خلال فترة الإغلاق، ليجدوا أن المجرمين الإلكترونيين سعوا لاستغلال الاهتمام المتزايد بألعاب الفيديو في شنّ هجمات مختلفة.

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