تعرّف على إرشادات "مطارات دبي" للمسافرين

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت مطارات دبي اليوم الخميس، إرشادات للمسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت، عبر مطار دبي الدولي مع استمرار ارتفاع الحركة والعمليات.



وتتضمن المعلومات المتاحة على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمطارات دبي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، تفاصيل محددة للمسافرين المغادرين، منها أن حاملي تذاكر السفر فقط الذين يرتدون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، سيتم السماح لهم بالدخول إلى مباني المطار على ان يصلوا قبل أربع ساعات وليس أكثر من ذلك من موعد رحلتهم.



وبالنسبة للقادمين الى مطار دبي الدولي، فهناك اختبار "بي سي آر" الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-"19، وإعلانات حول العزل وتطبيق (DXB Smart) كوفيد-19 والخاص بهيئة الصحة في دبي.

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