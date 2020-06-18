نخيل" تفتتح نادي مجتمعي جديد في دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، "نادي ورسان" - أحدث مركز مجتمعي للمطاعم والترفيه - والذي يقدم مجموعة من العروض الحصرية على المطاعم ورسوم الاشتراك الخاصة بالعضوية وذلك لجميع سكان إمارة دبي.

ويقدم "نادي ورسان"، الواقع على حافة مجتمع "قرية ورسان"، عرض حصري للاشتراك بالعضوية المخصصة للعائلات بقيمة 4620 درهم، على أساس شخصين بالغين وطفلين، والتي ستتيح لهم الوصول إلى جميع المرافق الرياضية بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على المطاعم، كما تتوفر أيضاً عضوية لحوض السباحة فقط وعضوية للصالة الرياضية فقط، مع خصم بنفس النسبة على المأكولات والمشروبات.

كما سيتمتع الضيوف من غير الأعضاء أيضاً بخصم بنسبة 20% طوال شهر يونيو الجاري.

ويضم "نادي ورسان"، مطعماً في الطابق الأرضي، يحتوي على أماكن للجلوس داخلية وخارجية بجانب المسبح، ويقدم مأكولات عالمية، وسبورتس لونج في الطابق العلوي، يقدم مجموعة من الوجبات الخفيفة، وكلاهما مفتوحين يومياً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً، مع تطبيق جميع التوجيهات الحكومية.

كما يضم النادي أيضاً، مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية، بما في ذلك صالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات، وحوض سباحة، كلاهما مفتوحين حالياً مع تطبيق التدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة. وتشمل مرافق النادي الأخرى والتي سيتم افتتاحها في الوقت المناسب، ملعباً رياضياً، وغرف كاريوكي، وغرف للعلاجات الرياضية، وحوض سباحة للصغار وحديقة مخصصة لألعاب الأطفال.

ويشار إلى أن "نادي ورسان" يعتبر الرابع من نوعه في محفظة "نخيل" في قطاع النوادي المجتمعية بدبي، حيث تقع النوادي الأخرى في "جزر جميرا"، و"الفرجان"، و"جبل علي".

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