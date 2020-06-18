3 بيضات تحجز ليمني مكاناً في غينيس للأرقام القياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح محترف فن التوازن اليمني محمد مُقبل من موازنة ثلاث بيضات فوق بعضها البعض بشكل طولي الأمر الذي مكنه من الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية، بعد أن أكدت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية عالمياً بأنها لم ترصد أي محاولة عالمية أخرى نجحت في تخطي هذا الرقم.

وتطلب تحقيق هذا الرقم بقاء البرج في وضع التوازن لمدة لا تقل عن خمس ثواني، واستخدام بيض غير مطهي.

مُقبل، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً ويسكن في مدينة كوالالمبور بماليزيا، ترعرع منذ نعومة أظفاره على موازنة الأشياء إلى أن بدأ ممارستها احترافياً منذ خمسة أعوام.

ويقول عن انجازه: "تطلب وصولي إلى هذا الإنجاز الكثير من الصبر والتدريب على مهارات متقدمة في فن التوازن. لقد غمرتني السعادة لحظة اعلان حصولي على لقب غينيس للأرقام القياسية وأدركت حينها أنني تغلبت على جميع الصعوبات التي واجهتني".

وكشف مقبل أن سر هذا الرقم القياسي يتعلق بتحديد مركز كتلة كل البيضة الأولى وطريقة استاقها مع مركز التوازن للقطع المتوازنة الأخرى.

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