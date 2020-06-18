"ميركوريا إنرجي" السويسرية تجدد عقد إيجارها بدبي للسلع لخمس سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

جددت مجموعة ميركوريا إنرجي، الشركة السويسرية الدولية المتخصصة في تجارة السلع ، عقد إيجار مقرها الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط بمركز دبي للسلع المتعددة لمدة خمس سنوات.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، منذ أكثر من 11 عاماً مقر المجموعة المتخصصة في تجارة السلع حيث يمثل مركز عملياتها في المنطقة.

وتعد الشركة واحدةً من أكبر وأقدم الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة، ويؤكد قرار تجديد عقد إيجار مقرها على الميزات الجذابة التي توفرها بيئة عمل المركز وثقتها بسوق دبي وإمكاناته القوية.

وخلال الاحتفال بهذه الخطوة المهمة في مقر مجموعة ميركوريا ببرج الماس، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يواصل مركز دبي للسلع المتعددة جذب والاحتفاظ بشركات السلع الرائدة من جميع أنحاء العالم بفضل توفيره لمجموعة من أفضل الخدمات والمرافق. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع مجموعة ميركوريا إنرجي ودعمها خلال السنوات القادمة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز