"أبوظبي الرقمية" و"إنتل" توقعان مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي

المصدر: وام

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، الجهة المعنية بقيادة مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي اليوم توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "إنتل" العالمية بهدف توسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما والتعاون في مجال تسريع التحول الرقمي في الإمارة.

وقع المذكرة - عن بعد - الدكتور عبدالله الكندي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والسياسات في هيئة أبوظبي الرقمية، والمهندس طه خليفة المدير الإقليمي - أوروبا والشرق الأوسط و أفريقيا لقطاع مبيعات حلول الحوسبة في شركة " إنتل".

تهدف المذكرة إلى التعاون في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة في مجال الابتكار وتقنيات المستقبل، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والدراسات التي من شأنها دعم أنشطة مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لهيئة أبوظبي الرقمية وتسريع تطبيق حالات الاستخدام عالية التأثير ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة، فضلاً عن تعزيز الدعم المقدم للهيئة لتمكينها من الاستفادة من مركز الابتكار التابع لشركة "إنتل" في دبي، وتوفير فرص التوافق لشركائها الاستراتيجيين في منظومة العمل.

ومن المتوقع أن تستفيد هيئة أبوظبي الرقمية من خبرات شركة "إنتل" في مجال التكنولوجيا المبتكرة خاصة في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات الفيديو، والتحول في مكان العمل، وفي مجال ما يعرف بـ"حوسبة الحواف".

و قال الدكتور عبدالله الكندي: " سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع إنتل و التي ستسهم في تمكين الهيئة من قيادة مستقبل أبوظبي الرقمي وتعزيزه، لاسيما وأننا على ثقة بأن هذا التعاون مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات سيتيح لنا فرصة الاستفادة القصوى من إمكانيات هيئة أبوظبي الرقمية الأساسية، سواء تلك المتعلقة ببنيتها التحتية أو بشراكاتها الاستراتيجية، وبالشكل الذي يدعم جهودها في التحول الرقمي".

وأضاف الكندي: " تحرص الهيئة على تعزيز العلاقات بين القطاعين العام و الخاص و الارتقاء بها و العمل مع الشركاء الاستراتيجيين مثل إنتل و التعاون معهم في توفير المعرفة التكنولوجية الأساسية والخبرة اللازمة لتعزيز التحول الرقمي في إمارة أبوظبي ما يؤدي إلى تمكين المتعاملين في أبوظبي من التمتع بخدمات سهلة وسلسة واستباقية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية ’تم‘ ".

و بموجب المذكرة ستقدم شركة "إنتل" العالمية ورش عمل في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً تقنيات البلوكتشين، و"الواقع المعزز"، وتحليلات الفيديو، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتحول في مكان العمل.

من جانبه، قال المهندس طه خليفة : " تسعدنا الشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية عبر مذكرة التفاهم التي تستهدف تفعيل وتعزيز آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.. ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا العالمية مع الهيئة ودعمها في مواكبة جهود التحول الرقمي.. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في دولة الإمارات على تسريع وتعزيز رحلة التحول الرقمي و مساندة جهود تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".

وأضاف خليفة : " لطالما كانت إنتل سباقة في توفير الحلول النموذجية للعديد من التحديات، وهي تواصل نهجها في تأسيس الشراكات والاستثمار في التقنيات الأساسية لمواجهة التحديات المستقبلية" .. لافتا إلى أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق أمام مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة ودعم مبادرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لهيئة أبوظبي الرقمية".

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