مطار الشارقة يستقبل رحلات الشحن للخطوط الجوية الكينية

المصدر: الشارقة - البيان

عزز مطار الشارقة قدراته التنافسية من خلال تقديم مستوى رفيع من الخدمات التي تلبي مختلف متطلبات شركات طيران الشحن الجوي، ووكلاء الشحن الدوليين، ومزودي الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مواصلة التوسع على صعيد رحلات الشحن التي وصل عددها إلى 50 رحلة اسبوعياً لتصبح أحدى النقاط الرئيسية لشحن السلع والمواد الأساسية لنحو 60 وجهة تصل إليها هذه الرحلات في شهر مايو فقط.

ونجح مطار الشارقة خلال الفترة الأخيرة في استقطاب المزيد من شركات الطيران والشحن الجوي، حيث باشرت الخطوط الجوية الكينية مؤخراً تنفيذ جدول رحلات شحن جديدة عبر مطار الشارقة كل يوم أحد وأربعاء بين الشارقة ونيروبي، للاستفادة من حجم الطلب المتنامي على الشحن الجوي من إمارة الشارقة، الأمر الذي يرفع عدد مشغلي الشحن العاملين من مطار الشارقة إلى نحو (22) شركة محلية وإقليمية وعالمية منها 7 شركات طيران شحن عالمية شغلت رحلات منتظمة خلال شهر مايو فقط ، بالاضافة الى 15 شركة طيران شحن تشغل رحلات غير منتظمة.

استراتيجيات

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "نحرص في مطار الشارقة على توفير أعلى مستوى من الخدمات لعملائنا في شتى المجالات، بما فيها الشحن الجوي، لذلك نسعى دائماً لتطوير الخدمات في مركز الشحن من خلال التقنيات ومعدات المناولة الحديثة بالإضافة إلى الحلول التقنية التي تم استحداثها في خدمات الشحن الجوي والتسهيلات في نقل الشحنات، والتي تعتبر من أحدث الخدمات التي يتم تقديمها لوكلاء وشركات الشحن الجوي في المنطقة الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة المطار على شحن مختلف أنواع السلع ".

وأضاف المدفع أن مطار الشارقة يعتبر من المحطات الرئيسية على خريطة الشحن الجوي العالمية، نتيجةً لإستراتيجيات التطوير المستمرة في البنية التحتية ويواصل المطار العمل على تعزيز مكانته الريادية في قطاع الشحن من خلال توثيق علاقته مع الشركاء الحاليين واستقطاب شركاء جدد.

بوابة

من جانبه، أعرب ديك موريانكي، مدير الخطوط الجوية الكينية للشحن عن ارتياحه بتدشين خط للشحن الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط عبر مطار الشارقة الذي يعتبر بوابة إقليمية للمنطقة من خلال ما يقدمه من خدمات وتسهيلات عالمية لشركات الشحن ، مبينا أن خط الشحن الجديد يعزز سلاسل الربط والإمداد بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ويساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما أن الشراكة مع مطار الشارقة تعتبر خطوة أولى نحو توسعاتنا في المنطقة، وتأتي في الإتجاه الصحيح ونطمح لمواصلة هذا العمل".

يقدم مطار الشارقة مختلف أنواع الشـحن الجوي، ويضم المطار حالياً خمس مبانٍ للشحن تبلغ مساحاتها الإجمالية 32 ألف متر مربع، ويعتبر مركز الشحن في المنطقة، بالإضافة إلى ساحة طائرات مخصصة للشحن الجوي تتسع لثلاث عشرة طائرات ذات الجسم العريض في نفس الوقت.

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