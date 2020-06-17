1000 رسالة شكر من "ابن بطوطة مول" لأبطال خط الدفاع الأول بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه المئات من الزوار والمتسوقين لـ"ابن بطوطة مول"، رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول بدبي، على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس كوفيد-19، وذلك من خلال توقيعهم على اللوحة التكريمية العملاقة.

وتوافد الزوار والمتسوقين على أكبر مركز تسوق في العالم ذو الطابع الأثري التاريخي، وقاموا بتوجيه 328 رسالة مليئة بالحب على اللوحة البالغة مساحتها 40 متر مربع – المخصصة للكوار الطبية، والسائقين، والعلماء، وموردي الأغذية وفرق التعقيم – وذلك خلال نصف يوم فقط.

والآن يتم تركيب لوحة أخري تبلغ ضعف حجم اللوحة الأولى في ردهة بلاد فارس والتي ستكون جاهزة لجمع أكثر من 700 توقيع إضافي نهاية عطلة الأسبوع الجاري.

وقالت جيل سانجستر، مديرة الأصول في "نخيل مولز" : "لقد حققت اللوحة التكريمية العملاقة لجمع التواقيع إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمتسوقين، وبناءً عليه قمنا بتجهيز لوحة أخرى بضعف حجم الأولى. يسعدنا أن نرى العديد من الزوار والمتسوقين مشاركتنا للتعبير عن تقديرنا لجهود وتفاني أبطال خط الدفاع الأول بدبي على جهودهم الاستثنائية في هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت: "تأتي اللوحة التكريمية العملاقة مكملة للعديد المبادرات الأخرى في مراكز التسوق التابعة لنا، بما في ذلك حملة "شكراً أبطالنا"، التي تقدم بطاقات هدايا وتذاكر سينما مجانية وخصومات للكوادر الطبية، وتستمر طوال شهر يونيو الجاري."

يستقبل "ابن بطوطة مول" زواره يومياُ من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً.

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