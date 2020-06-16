منصة «جروب» لتوصيل الطلبات تنطلق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة منصة «جروب GRUP» لخدمات توصيل الطلبات، عن إطلاق تطبيقها لتوصيل طلبات الأطعمة الأول من نوعه في الإمارات.

حيث يشكل التطبيق إضافة جديدة لمشهد سوق توصيل طلبات الأطعمة في الدولة، ويتميز التطبيق الجديد بنظامه المرن وسهل الإدارة، ويوفر توصيلاً سريعاً للأطعمة وفقاً لتكلفة محددة للمطاعم المحليّة ومراكز البيع بالجملة.

هذا وسوف يساعد التطبيق المستخدمين على تسلّم طلباتهم في أسرع وقت مع قابلية التحكم في التطبيق عن طريق الهواتف الذكية، وسوف تستفيد المطاعم التي تشارك في هذا التطبيق خلال الشهر الأول من الإطلاق من تقديم خدمة توصيل الطلبات من دون عمولة خلال الأشهر الستة الأولى، وسوف يساعد التطبيق الجديد العملاء والمطاعم على حد سواء على توفير الوقت والمال والجهد، وخاصة خلال الوقت الحالي الذي نعيشه اليوم.

وكان تطبيق «جروب» قيد الإعداد خلال الأشهر الـ18 الماضية، وخضعت جميع عمليات الاشتراك في التطبيق لاختبارات صارمة من قبل أصحاب المطاعم، وسوف يتم وضع التطبيق في وضعية بيتا للإطلاق التجريبي خلال هذا الأسبوع حتى يتم التأكد من الجهوزية الكاملة، وعلى عكس معظم منصات توصيل الطلبات ذات التكلفة العالية، سوف يشرع التطبيق الجديد عملياته مع تكلفة 1 درهم فقط عند كل طلب، والتي تعد تكلفة منخفضة وغير مسبوقة في مشهد منصات توصيل الطلبات في الدولة.

وحول إطلاق التطبيق الجديد قال إدغار جيمينيز، رئيس العمليات لدى منصة «جروب»: «عندما فكرنا في إطلاق التطبيق الجديد، كان لدينا تصور مسبق عن حاجة السوق الملحّة لمثل هذا التطبيق، الذي يتميز بالمرونة في التحكم فيه من قبل المستخدمين، وهو يساهم في الوقت نفسه في دعم أعمال أصحاب المطاعم، وحقيقةً واجهنا في البداية تحدياً للوصول إلى قاعدة العملاء المتخصصين بالمطاعم.

ولكن بعد فترة قصيرة شهدنا إقبالاً على الاشتراك، ونحن متحمسون للغاية لمساعدة سوق المطاعم في الدولة على تجاوز الأزمة الحالية، وتقديم أفضل تجربة للعملاء، وبالتالي ضمان ازدهار عمل المطاعم مع بدء السوق بالتعافي».

ومن جانبة صرّح مايكل أندرسون الرئيس التنفيذي لمنصة «جروب» «بأن مجرد الثقة بوسيلة التوصيل وطريقة التعامل مع الطلب التي تتم بعناية وأمانة، يجعل من تجربة تناول الطعام بأكملها أفضل بكثير، ونحن نضع رضى العملاء وأصحاب المطاعم الشركاء في نجاحنا ضمن أهم أولوياتنا، ونطمح حقيقة إلى تعزيز مستوى خدمات التوصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان مكافأة الجمهور على عملهم وخاصة خلال هذه الظروف التي نعيشها اليوم».

وختم مايكل: «لقد شرع فريق الخبراء لدينا في العمل على تصميم هذا التطبيق منذ 18 شهراً، وقد لمسنا الحاجة الماسة إلى خدمة توصيل تعمل وفقاً لقواعد عادلة مع العملاء، ونحن ندرك أن هناك العديد من الشركات الكبيرة التي تحاول تقديم هذا، ولكن جلّ عملها اقتصر على تقديم عروض منافذ الأطعمة والمشروبات، التي تمثّلت فقط منذ سنوات بعرض اشترِ اثنين واحصل على واحد مجاناً».

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