توقعات بانتعاش حركة التوظيف في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

توقعت "جلف تالنت"، الشركة العاملة في مجال التوظيف في منطقة الشرق الأوسط، بدء انتعاش حركة التوظيف في دولة الإمارات بعد انخفاض أنشطته من قبل أصحاب الأعمال بسبب جائحة كورونا المستجد (كوڤيد-19).

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء، إن نتائج أحدث دراسة بحثية أجرتها مؤخراً أظهرت أن حركة أنشطة الأعمال بدأت بالتعافي جزئياً بعد تخفيف حالة الإغلاق.

واستندت نتائج الدراسة البحثية إلى تحليل أنشطة التوظيف على الموقع الإلكتروني لشركة "جلف تالنت" خلال الفترة من يناير إلى 15يونيو 2020.

وأشارت النتائج إلى أنه بعد التراجع الأولي الحاد خلال شهر مارس، وصلت أنشطة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في أوائل أبريل بعد تنفيذ الإغلاق على مستوى الدولة. وتحسنت تلك الأنشطة بشكل طفيف خلال شهر مايو، باستثناء فترة عيد الفطر المبارك التي تشهد في العادة تباطؤاً ملحوظاً.

وكانت أكثر المهن تأثراً بجائحة كوڤيد-19 في الإمارات في مجالي التسويق والتدريس، حيث شهدا انخفاضاً بنسبة 60٪ في عدد دعوات المقابلات في أبريل مقارنة بشهر فبراير.

وشمل أعلى معدل للانخفاض في الطلب على الوظائف المدرسين والمتخصصين في التسويق، بينما ارتفع الطلب على المهنيين في القطاع الطبي.

وأتت المهن في مجال المبيعات وخدمة العملاء والموارد البشرية في المراتب التالية حيث انخفض الطلب عليها بأكثر من 50٪ خلال نفس الفترة، وتبعتها المهن في مجال الإدارة الإشرافية والعمليات والإدارة العامة بانخفاض بلغت نسبته 40٪ لكل من تلك المهن. وكانت أدنى نسب الانخفاض على الطلب من نصيب المهن في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمالية والهندسة بأقل من 30٪.

أما المهن الطبية فكانت فئتها هي الوحيدة التي تمتعت بارتفاع في حركة الطلب مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوڤيد-19، حيث شهدت زيادة في عدد دعوات المقابلات بنسبة 18 ٪ في أبريل مقارنة بشهر فبراير.

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