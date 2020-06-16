دراسة: "سيلز فورس" تخلق 11 ألف وظيفة جديدة بالإمارات 2024

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع خبراء في شركة "سيلزفورس" العالمية المتخصصة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء CRM أن تساهم منظومة الأعمال التابعة للشركة في خلق 11.180 ألف وظيفة جديدة في الإمارات بحلول العام 2024، وأن يصل أن إجمالي قيمة إيرادات الأعمال الجديدة لشركة سيلزفورس ولشركائها في الدولة إلى 2.6 مليار دولار وذلك وفقاً لدراسة قامت بها شركة "آي دي سي" للأبحاث لصالح "سيلزفورس".

وستقود تقنيات الحوسبة السحابية هذا النمو، وستساهم في تطوير مجموعة من التقنيات الجديدة؛ بما في ذلك التقنيات الخاصة بالهواتف المحمولة، والتطبيقات الاجتماعية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتي ستساهم في تحقيق إيرادات جديدة، وخلق وظائف تعزز نمو السحابة، لتساهم في إيجاد دورة مستمرة من الابتكار والنمو.

وأشارت "آي دي سي" إلى أن ما يصل إلى 50% من قيمة الانفاق العالمي على برامج الحوسبة السحابية سترتبط بعمليات التحول الرقمي، وستمثل ما يصل إلى نصف مبيعات البرامج بحلول عام 2024.

وعلى صعيد الإمارات، توقعت "آي دي سي" نمو الإنفاق على الحوسبة السحابية من الآن ولغاية العام 2024 بنسبة 27%، بارتفاع من 184 مليون دولار أمريكي في 2018 إلى 778 مليون دولار أمريكي في 2024.

وقالت بيترا جينر، المدير العام، ونائب الرئيس الأول لشركة سيلزفورس في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال مؤتمر عبر الإنترنت أمس للإعلان عن نتائج الدراسة "أصبحت التقنيات الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما في ظل الظروف الصحية الطارئة التي نشهدها اليوم. وتحتل دولة الإمارات مكانة عالمية بارزة على صعيد عمليات التحول الرقمي القائم على التقنيات السحابية على مستوى الدولة، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

ويشير التأثير الاقتصادي المتنامي لشركة سيلزفورس في الإمارات العربية المتحدة، والذي تؤكده التوقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي، وخلق 11.180 ألف وظيفة جديدة – يشير إلى أن الشركة ومنظومة الأعمال التابعة لها يقدمون نماذج أعمال رقمية مبتكرة لتعزيز مستويات جديدة من تجارب العملاء وتنافسية الأعمال".

ولأن المؤسسات التي تنفق الأموال على الاشتراكات بخدمات الحوسبة السحابية تنفق أيضاً على المنتجات والخدمات المساعدة لها، فإن حجم منظومة أعمال سيلزفورس في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2019 كان أكبر بـ 4.5 مرات من شركة سيلزفورس نفسها، ويتوقع أن تنمو هذه المنظومة لتصبح أكبر من الشركة بـ 6.5 مرة بحلول عام 2024.

وتوقعت "آي دي سي" أن تساهم سيلزفورس في خلق 18،700 وظيفة غير مباشرة من عام 2019 حتى عام 2024 في الإمارات العربية المتحدة، والتي سيتم إنشاؤها جراء الإنفاق الاقتصادي العام من قبل الأشخاص الذين سيشغلون الوظائف الـ 11.180 التي تم ذكرها سابقاً.

ومن جانبه، قال تيري نيكول، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الوسطى لدى سيلزفورس: "نتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي والوظائف في الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً ضمن قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والتجزئة، والاتصالات، والإعلام، والرعاية الصحية وعلوم الحياة والقطاع الحكومي. وقد باتت جهود التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة تساعد في التخفيف من آثار تفشي فيروس كوفيد – 19 وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي على المدى الطويل".

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