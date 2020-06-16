مؤسس "هيلو كيتي" يسلّم الأمانة للحفيد

المصدر: إعداد - فاتن صبح

بعمر الثانية والتسعين اختار شينتارو تسوجي مؤسس شركة "سانريو" مبتكرة شخصية "هيلو كيتي" التنحي عن منصب الرئاسة مسلماً دفة الأمور لحفيده توموكوني.

إنه التغيير الأول في تاريخ قيادة الشركة الممتد على 60 عاماً لكن شينتارو المؤسس سيظل بالرغم من تخليه عن المنصب في الأول من يوليو المقبل لحفيده البالغ 31 عاماً، صاحب حق تمثيل الشركة القائمة في طوكيو التي ابتكرت شخصية الهرة الشهيرة عام 1974.

وفي مؤتمر صحفي غاب عنه شينتارو بداعي مخاوف من وباء كورونا، قال الحفيد تسوجي الذي يتولى حالياً منصب المدير الإداري الأول إنه يرغب بإجراء تحديثات في الشركة كي تتجاوب بشكل أفضل مع بيئة الأعمال سريعة التغير.

وتأتي الخطوة في ظل إعلان شركة "سانيرو" عن التراجع للسنة الخامسة على التوالي في صافي الأرباح، علماً أن الجائحة قد أرغمت الإقفال المؤقت للمنتزهات القائمة على مبدأ "هيلو كيتي" في اليابان، مما ساهم في تدهور الأرباح الصافية للشركة بنسبة 95.1 بالمئة عن السنة السابقة إلى 191 مليون ين أي 1.78 مليون دولار.

وأشار توموكوني، خلال المؤتمر الصحفي إلى حاجة الشركة لتحسين أعمالها على الصعيد الرقمي وتدعيم خطة التسويق العالمي كي تحافظ على استمراريتها.

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