حلقة نقاشية حول دور مؤشر الإمارات للحوكمة في تعزيز تنافسية السوق

المصدر: البيان الإلكتروني

نظم سوق دبي المالي وبنك "اتش اس بي سي" حلقة نقاشية عن بُعد للمستثمرين العالميين حول مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية "اس&بي/ حوكمة ".

وقد أتاحت الحلقة النقاشية الفرصة لمجموعة متنوعة من المستثمرين للتعرف على أبرز مزايا ومقومات المؤشر الجديد، الذي أطلقه السوق مؤخراً، ودوره في تعزيز تنافسية أسواق المال في الإمارات.

ويعكس إطلاق المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية الدور القيادي لسوق دبي المالي في مجال نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتشجيع الشركات المدرجة على التوسع في تطبيقها في ضوء قيام أعداد متزايدة من المؤسسات الاستثمارية العالمية بتضمين مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق تلك الممارسات ضمن عوامل اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

وقد قامت مجموعة من الخبراء بالرد على استفسارات المستثمرين العالميين خلال الحلقة النقاشية. وضمت قائمة الخبراء كل من أشيم باون، الرئيس المشارك لبحوث الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في اتش اس بي سي، خليفة رباع، نائب رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات في الشرق الأوسط "حوكمة"، وجاسبريت دوهرا، مدير أول في اس & بي داو جونز للمؤشرات. وقد وصل عدد المستثمرين المشاركين في الحلقة النقاشية إلى 143 مستثمراً من 19 دولة.

وألقى المتحدثون الضوء على أحدث التطورات والتوجهات ذات الصلة بالاستثمارات المرتبطة بتطبيقات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستويين الإقليمي والعالمي ودور المؤشر الجديد في تمكين المستثمرين من متابعة الشركات المستدامة الأكثر التزاماً بتطبيقها في أسواق المال بالإمارات.

ويضم المؤشر الجديد 20 شركة مدرجة في أسواق المال بالإمارات، وقد تم إطلاقه من قبل السوق يوم 22 أبريل الماضي بالتعاون مع كل من "اس & بي داو جونز "، الشركة العالمية الرائدة في مجال مؤشرات أسواق المال، ومعهد حوكمة الشركات في الإمارات "حوكمة"، الشريك الاستراتيجي لسوق دبي المالي في مجال نشر أفضل ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي في أوساط الشركات المدرجة بالسوق.

وتعد هذه الحلقة النقاشية إحدى مبادرات لجنة الاستدامة في سوق دبي المالي التي تم تشكيلها في العام 2019 بهدف متابعة تنفيذ استراتيجية السوق للاستدامة الرامية إلى تحويله إلى سوق رأس المال المستدام الرائد في المنطقة بحلول العام 2025 من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات في هذا المجال ومنها إطلاق مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "ينفذ سوق دبي المالي منذ العام 2016 سلسلة من المبادرات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة في أوساط المتعاملين. ويسعدنا التعاون مع بنك اتش اس بي سي في تنظيم هذه الحلقة النقاشية حول مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية (اس&بي/حوكمة)، وهو أحدث مبادرات السوق بهدف جذب المزيد من الاستثمارات من مجموعة أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً من المستثمرين العالميين الذين يبدون اهتماماً متزايداً بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".

وأضاف كاظم: "يوفر المؤشر مقياساً موثوقاً لمدى التزام الشركات المدرجة في الإمارات بتطبيق تلك المعايير. ومن جانب آخر فإنه يتيح للشركات المدرجة قياس أدائها في هذا المجال بما يساعدها على جذب الاستثمارات من المؤسسات الاستثمارية التي تنتهج الاستثمار المسؤول وتستند إلى مدى تطبيق الشركات المدرجة لمباديء الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية."

ومن جهته قال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك "أتش اس بي سي" في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك: "مع وجود استثمارات عالمية ضخمة تقدر قيمتها ببليونات الدولارات الأمريكية والتي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، فإننا نرى أن هناك فرصاً هائلة أمام الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين من خلال دمج ممارسات الاستدامة في نماذج أعمالهم وأنشطتهم المالية. ونحن في "أتش اس بي سي" نسعد بدعم هذه الشركات والمؤسسات في الإمارات في نهجها لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة ومساعدتهم في الوصول إلى المستثمرين في كافة أنحاء العالم."

وحسب الإحصائيات يصل عدد المؤسسات الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول PRI ، والتي تتعهد بمقتضاها بتضمين عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملية اتخاذ القرار الاستثماري، إلى 2300 مؤسسة 2019. وتدير تلك المؤسسات مجتمعةً أصولاً قيمتها 86 تريليون دولار.

ويعد سوق دبي المالي عضواً مشاركاً في مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة. وقد أصدر السوق في العام 2019 دليلاً متكاملاً يوفر للشركات المدرجة شرحاً وافياً لسُبل الارتقاء بعملية إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز