"عجمان الإعلامية" تُمكن المستثمرين من فتح الحسابات المصرفية عن بُعد

المصدر: وام

وقعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة اتفاقية تعاون مشترك مع بنك المشرق تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لمستثمري المدينة عن بعد من داخل أو خارج الدولة وفق آليات وضوابط محددة .

وقال محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذى لمدينة عجمان الإعلامية الحرة الذى وقع الاتفاقية مع روهيت غارغ رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك المشرق إنه وفي إطار توجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمى رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة بضرورة تقديم الدعم الدائم للمستثمرين ، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة فإن المدينة تسعى بشكل مستمر وبكافة السبل إلى تقديم خدمات متكاملة تجعل من تجربة العمل معها فرصة مثالية مكتملة الأبعاد من حيث الخدمات الميسرة والمرونة وتنويع وتيسير قنوات الدفع.

وأوضح أن الاتفاقية تكفل تقديم خدمات رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة والجديدة في الدولة من مستثمري المدينة ، وتوفر خدمات رئيسية تشمل انضمام العملاء الجدد رقميا ، ومنتجات تتسم بالشفافية والسهولة ، ومساعد رقمي يمكن المنشآت من إدخال بيانات صحيحة وشاملة تقلل من الزمن المستغرق لفتح الحسابات ، وتقلل من فرص الرفض ، بالإضافة إلى القدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

و أضاف أنه سيتم تقديم برامج مساعدة للمستثمرين العاملين في المدينة مثل برنامج حسابات و برنامج إدارة علاقات العملاء لتقديم الدعم لتلك المنشآت فى ظل الظروف الحالية ..موضحا أن من أهم تلك الخدمات إمكانية فتح الحسابات عن بعد ، من داخل أو خارج الدولة ،وفق آليات وضوابط محددة لتسهيل عمليات تأسيس كيانات الأعمال للمنشآت العاملة فى المدينة.

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