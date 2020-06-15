نسخة محدثة من تطبيق كارفور للهواتف المحمولة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أنها قامت بالتعاون مع كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، عن إطلاقها النسخة المحدثة من تطبيق كارفور للهواتف المحمولة على متجر تطبيقات "هواوي آب جاليري"، والذي أصبح مدمجًا بالكامل ضمن منصة خدمات موبايل هواوي المتكاملة.

وسيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من تتبّع طلبيات التوصيل الخاصة بهم لدى كارفور، وقد تم دمج التطبيق المحدث ضمن خريطة Huawei Map وLocation Kit، من أجل توفير تجربة تسوّق إلكترونية أكثر سهولة وراحة من كارفور.

وأثبت هذا التطبيق شعبيته لدى المستخدمين، حيث حصل على تقييم 4.8 على متجر تطبيقات "هواوي آب جاليري"، كما سيستفيد العملاء من الميزات المتوفّرة على منصة خدمات موبايل هواوي الأساسية.

كما ان إضافة تطبيق كارفور إلى قائمة متزايدة من التطبيقات البارزة الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر متجر تطبيقات "هواوي آب جاليري" يزيد من الخيارات المتاحة للمستخدمين في الإمارات، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنوّعة، من البقالة الأسبوعية إلى مستحضرات التجميل والإلكترونيات وغيرها بينما يجلسون بأمان في منازلهم.

يعمل تطبيق كارفور المحدث على منصة خدمات موبايل هواوي ليوفر تجربة تسوق ذكية وسلسة، بالإضافة إلى قدرة عملاء كارفور على الاستفادة من برنامج المكافآت "شير" الخاص بشركة "ماجد الفطيم"، وأحدث العروض الترويجية وسجل الطلبيات والإيصالات وقوائم التسوق القابلة للتخصيص وغيرها.

ويمكن للمستخدمين تتبع طلباتهم بالوقت الفعلي لمعرفة حالته إذا ما كان قيد التجهيز أو تم إرساله للتوصيل أو تم استلامه. بالإضافة إلى ذلك، تقدم النسخة المحدثة من التطبيق لمستخدمي هواتف هواوي إمكانية العثور على أقرب متجر كارفور من خلال النقر على "العثور علينا" لمعرفة مكان التجر وكيفية الوصول إليه في الإمارات.

وأصبح بإمكان العملاء عبر هذا التطبيق التسوق واختيار مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المتوفرة في متاجر كارفور، والتوصيل الآمن لطلبياتهم إلى أبواب منازلهم. وفي البداية، ويتيح هذا التطبيق مبدئياً منتجات أقسام البقالة والمستلزمات المنزلية والمواد الغذائية والأطعمة الطازجة، ليضيف المزيد من الخيارات القيّمة للمستهلكين.

كما أصبح متجر تطبيقات "هواوي آب جاليري" من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في جميع أنحاء العالم بسرعة فائقة، لا سيما أنه يتضمّن العديد من الخاصيات والتطبيقات المحلية والعالمية البارزة، والتي صمّمت خصيصًا لتتلاءم مع متطلّبات المستخدمين.

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