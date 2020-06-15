4 اشتراطات قبل التسوق عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، 4 اشتراطات يتوجب تطبيقها، والتأكد منها قبل التسوق والشراء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

وقالت الهيئة في إيضاح اليوم الاثنين، إن أغلب المشتريات خلال هذا الفترة باتت عن طريق الانترنت بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب اتباع الاتي:

1 - التأكد من أن الموقع المستخدم معروف وان التعليقات على الموقع إيجابية.

2 - عدم تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر على الموقع لتجنب الاختراق.

3 - التأكد من استخدام شبكة "واي فاي" موثوقة ومضمونة.

4 - طلب مستند من الموقع للتأكد من هويته ومصداقيته وذلك من خلال (اتصل بنا).

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