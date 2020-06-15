75 % من الموظفين في الإمارات يتطلعون لزيادة خدمات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة استقصائية صدرت اليوم الاثنين، أن 75% من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلعون لزيادة حدمات الرعاية الصحية عن بعد، لا سيما مع أزمة وباء كوفيد-19 العالمي.

وكشفت الدراسة الصادرة عن شركة إيتنا انترناشونال، المتخصصة في خدمات التأمين الصحي، أن غالبية الموظفين في الإمارات يرون حاجة الشركات لزيادة خدمات الرعاية الصحية الشاملة عن بُعد من خلال التطبيقات عبر الأجهزة الذكية، مع ضمان خصوصية وسرية المعلومات الصحية لهم نظراً لمخاوف من استخدام بيانات الصحة الخاصة بهم على أساس فردي من قبل الشركات.

وركزت الدراسة التي شارك فيها 4 آلاف موظف في دولة الإمارات والدول الأخرى، على أهمية اعتماد المؤسسات الحلول الرقمية المتطورة لدعم الصحة البدنية والنفسية للموظفين.

وأشار 75% من الموظفين المشاركين في الدراسة بالإمارات على أن توفير خدمات الرعاية الصحية عبر أجهزة تتبع اللياقة البدنية أو التطبيقات المختلفة سيساعدهم على إدارة صحتهم البدنية بشكل أفضل.

بينما أكد 66% على أهمية هذه الوسائل في تعزيز الصحة النفسية، كما رأى 75% ضرورة لتوفير خدمات الرعاية الصحية البدنية عن بٌعد عبر الهواتف الذكية من قبل المؤسسات وأتفق 64% على أهميتها في تعزيز صحتهم النفسية.

كما سلَطت نتائج الدراسة الضوء على مخاوف الموظفين من عدم ضمان خصوصية وسرية البيانات الصحية الخاصة بهم أو مشاركتها مع طرف ثالث من قبل الشركات.

وأشار 66% من الموظفين في الإمارات إلى إمكانية استخدام هذه البيانات كمعيار للترقية الوظيفية، 67% كمعيار لتحديد الراتب، 61% القلق من مشاركة البيانات مع طرف ثالث من قبل الشركات، 64% مشاركة البيانات مع جهات أو مؤسسات حكومية.

وبالرغم من ذلك، أشار 87% من الموظفين إلى إمكانية مشاركة بياناتهم الصحية في حال ضمان استخدامها لتحسين برامج الصحة والعافية المقدمة من الشركات، و 80% إلى إتاحة مشاركتها لتوفير مزايا رعاية صحية متخصصة، كما أكد أيضاً 80% على مشاركتها للمساعدة في تحسين ثقافة العمل في الشركات، و 82% لتعزيز سياسات العمل داخل الشركات.

وقال ديفيد هيلي، الرئيس التنفيذي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيتنا انترناشونال: "أن التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات في كيفية التعاون والتواصل وإنجاز الأعمال، تساعد الشركات أيضاً على دعم صحة ورفاهية الموظفين وخاصة خلال أزمة وباء كوفيد-19 العالمي".

وتابع: "بالرغم من ذلك هناك تطلعات من قبل الموظفين لتبني الشركات لاستراتيجيات أكثر فعالية تتيح استخدام التقنيات التكنولوجية المبتكرة في توفير خدمات الرعاية الصحة عن بُعد (الصحة الافتراضية) عبر الأجهزة الذكية، ما يساعد الموظفين على الحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وتحفيزهم لزيادة إنتاجيتهم".

وأضاف ديفيد هيلي: "مع زيادة استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة هناك حاجة لزيادة مشاركة البيانات، وبالرغم من مخاوف الموظفين بشأن استخدام بياناتهم الصحية من قبل المؤسسات، إلا أنه لديهم وعي بأهمية دور التكنولوجيا في دعم استراتيجيات الأعمال وتقديم خدمات رعاية صحية تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يجب على الشركات الالتزام بحماية خصوصية وسرية البيانات الصحية للموظفين والتعامل معها بالشكل المناسب، لتمكين زيادة الثقة وتعزيز تقافة العمل مع مواصلة تطوير استراتيجات فعالة للحفاظ على صحة ورفاهية الموظفين".

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