"دبي للسلع" يجري محادثة افتراضية مع سفارة الإمارات لدى الهند

المصدر: دبي - البيان

أجرى أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، في 10 يونيو الجاري محادثة افتراضية عبر الإنترنت مع أحمد سلطان بن حارب الفلاحي، الملحق التجاري في سفارة دولة الإمارات لدى الهند.

وخلال المحادثة، أثنى الجانبان على الاستجابة والجهود المثالية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمبادرات الفعّالة التي تبنّتها ونفّذتها منذ المراحل الأولى لتفشي هذه الجائحة.

كما أعرب الفلاحي وبن سليِّم عن فخرهما بمستوى التعاون غير المسبوق بين قيادتي البلدين، وسلطا الضوء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات والهند، والدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي للسلع المتعددة في توطيد العلاقات التجارية بينهما.

كما بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بهدف التوسع في تجارة السلع الأساسية لتشمل- إلى جانب الماس والشاي والقهوة - سلعاً أخرى مثل الفلفل والبهارات. وإضافة إلى ذلك، أكد بن سليِّم على التزام مركز دبي للسلع المتعددة المستمر باجتذاب أبرز الفعاليات الصناعية الهندية إلى الإمارات، بما في ذلك استضافة دبي لـ "اجتماع لجنة تجار الفلفل الدولية" مرة أخرى في المستقبل القريب وجلب أفضل الصلصات الحارة على مستوى العالم من الهند إلى دبي.



ومن جانبه، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تتمتع الإمارات العربية المتحدة والهند بعلاقات تاريخية قوية تحولت إلى شراكة استراتيجية على مدى سنوات.

وأضاف بن سليِّم: "سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة استكشاف الفرص التى تعزّز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة. وأتطلع بآمال كبيرة إلى العمل مع السيد أحمد سلطان بن حارب الفلاحي وفريق عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند واجتذاب فرص جديدة إلى دبي في مجال تجارة السلع".

وبدوره، قال أحمد سلطان بن حارب الفلاحي، الملحق التجاري في سفارة الدولة لدى الهند: "باتت العلاقات الثقافية والدبلوماسية والتجارية بين الإمارات والهند أقوى من أي وقت مضى، وهو أمر نسعدُ به جميعاً. وسررت جداً بمعرفة المزيد عن حزمة المبادرات التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة. وتعتبر دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وهناك فرصة حقيقية للتوسع وتجاوز المستهدف الذي وضعه البلدان للتجارة الثنائية، البالغ 100 مليار دولار أمريكي، في المستقبل القريب".

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة سلسلة من المحادثات الافتراضية مع سفراء وممثلي دولة الإمارات في الأسواق الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والصين وألمانيا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سُبل دعم العلاقات التجارية القائمة والتعرف على متطلبات واحتياجات الأعمال والشركات في الأوقات الحالية على مستوى الأسواق المستهدفة.

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