14 نصيحة وقائية للموظفين العائدين إلى مكاتبهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حددت هيئة التأمين في دولة الإمارات، 14 نصيحة وقائية للموظفين العائدين للعمل من مكاتبهم للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأشارت الهيئة إلى أن هذه النصائح هامة وضرورية ويجب الالتزام بها وعدم اهمالها والأخذ بها لسلامه والحفاظ على الصحة العامة.

1 - ارتداء الكمامات والقفزات عند الدخول والخروج من المبني وطوال فترة العمل.

2 - قياس درجة الحرارة والبقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض كالحمي أو مشاكل تنفسية.

3 - اتباع التعليمات المحددة خلال استخدام المصاعد.

4 - تسجيل الحضور والانصراف من خلال البصمة الالكترونية.

5 - غسل اليدين فور الوصول إلى المكتب بالماء والصابون أو باستخدام المعقمات.

6 - تعقيم سطح المكتب ولوحة الكمبيوتر باستمرار.

7 - الحفاظ على التباعد الجسدي دائما بمسافة 2 متراً بين الموظفين.

8 - الاكتفاء بالسلام عن بعد وتجنب اللقاءات الجانبية مع الزملاء في العمل.

9 - استمرار عقد الاجتماعات عن بعد.

10- احضار وجبات الأكل وعدم مشاركتها واستخدام الأكواب الورقية في المشروبات.

11 - عدم مشاركة الأدوات المكتبية مع الأخرين.

12- استخدام المناديل لفتح وإغلاق جميع الأبواب في مكان العمل.

13- الصلاة بشكل منفرد مع استخدام سجادة الصلاة الخاصة.

14- الاتصال بالجهات الصحية المعنية في الدولة لأي استفسار.

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