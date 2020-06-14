14 نصيحة وقائية للموظفين العائدين إلى مكاتبهم

حددت هيئة التأمين في دولة الإمارات، 14 نصيحة وقائية للموظفين العائدين للعمل من مكاتبهم للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأشارت الهيئة إلى أن هذه النصائح هامة وضرورية ويجب الالتزام بها وعدم اهمالها والأخذ بها لسلامه والحفاظ على الصحة العامة.
1 - ارتداء الكمامات والقفزات عند الدخول والخروج من المبني وطوال فترة العمل.
2 - قياس درجة الحرارة والبقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض كالحمي أو مشاكل تنفسية.
3 - اتباع التعليمات المحددة خلال استخدام المصاعد.
4 - تسجيل الحضور والانصراف من خلال البصمة الالكترونية.
5 - غسل اليدين فور الوصول إلى المكتب بالماء والصابون أو باستخدام المعقمات.
6 - تعقيم سطح المكتب ولوحة الكمبيوتر باستمرار.
7 - الحفاظ على التباعد الجسدي دائما بمسافة 2 متراً بين الموظفين.
8 - الاكتفاء بالسلام عن بعد وتجنب اللقاءات الجانبية مع الزملاء في العمل.
9 - استمرار عقد الاجتماعات عن بعد.
10- احضار وجبات الأكل وعدم مشاركتها واستخدام الأكواب الورقية في المشروبات.
11 - عدم مشاركة الأدوات المكتبية مع الأخرين.
12- استخدام المناديل لفتح وإغلاق جميع الأبواب في مكان العمل.
13- الصلاة بشكل منفرد مع استخدام سجادة الصلاة الخاصة.
14- الاتصال بالجهات الصحية المعنية في الدولة لأي استفسار.