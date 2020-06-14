هيئة الاتصالات الإماراتية: تحديثات الأنظمة والبرامج تحمي من الاختراقات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال المهندس عبدالله الجلاف محلل أمن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، إن تحديثات الأنظمة والبرامج للهواتف والحواسيب اللوحية والمحمولة يحمي المستخدمين ويجنبهم الاختراقات وسرقة البيانات.

وأضاف الجلاف، في تحذير أمني اليوم الأحد، أن هناك تحديثات جديدة ومهمة لجميع الأنظمة والبرامج تصدر بشكل شهري وخصوصا نظام ويندوز يكون بعضها بهدف التحسينات والأخرى لإغلاق ثغرات قد تكون أمنية.

ودعا الجلاف المستخدمين إلى ضرورة الحرص على تحديث الأجهزة باستمرار لتجنب وتفادي اختراقها وسرقة بيانتها، مشيراً إلى أن تحديث نظام الويندوز على سبيل المثال يكون عن طريق الضغط على قائمة البدء، ثم اختيار الاعدادات ومنها اختيار التحديث الأمني ثم الضغط على زر التحميل.

في سياق أخر، حذر الجلاف من طرق احتيال جديدة من خلال تأسيس مواقع تشبه المواقع الرسمية وتطالب المستخدمين بدفع أموال بمجرد الدخول للموقع، موضحاً أن المواقع الرسمية لا تطلب نهائياً دفع أي مبالغ بمجرد الدخول اليها كما أن أسلوبها في التعامل يختلف تماماً عن أساليب التهديد التي يتبعها المحتالون.

ولفت الجلاف إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار روابط كثير تشبه روابط للمواقع الرسمية للسطو على بيانات الأفراد عن طريق الحصول على بيانتهم البنكية وأيضا الخاصة، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون صفحات يضعون عليها شعارات مؤسسات الدولة لخداع المستخدمين بطرق مختلفة.

ودعا الجلاف أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها الى الجهات الشرطة عبر منصة (eCrime) وخدمة الأمين والتأكد دائما من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدا انها الهيئة تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

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