"نخيل مولز": عروض مجانية وخصومات حصرية للكوادر الطبية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "نخيل مولز" حملة "شكراً أبطالنا" تكريماً للكوادر الطبية العاملة في "هيئة الصحة بدبي" و"مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف"، وتقديراً لجهودهم وعرفاناً بدورهم في العطاء والتفاني في العمل، مع بطاقة هدايا وتذاكر سينما مجانية وخدمة صف السيارات مجاناً وخصومات حصرية وغيرها المزيد.

وبموجب مبادرة "شكراً أبطالنا" والتي ستمتد طوال شهر يونيو في "نخيل مول" و"ذي بوينت" و"ابن بطوطة مول" و"سوق التنين"، سيحصل الزوار العاملين في الكوادر الطبية على بطاقة هدايا "نخيل مولز" بقيمة 100 درهم وتذاكر سينما مجانية وخدمة صف السيارات مجاناً وعروض حصرية في أكثر من مئة محل ومطعم.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ"نخيل مولز":" تأتي حملة (شكراً أبطالنا) تكريماً للكوادر الطبية العاملة في "هيئة الصحة بدبي" و"مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف"، وتقديراً لجهودهم وعرفاناً بدورهم في العطاء والتفاني فهم يمثلون خط دفاعنا الأول ويعملون دون كلل من أجل علاج المرضى وحماية المجتمع من كوفيد-19".

وأكد على أن حملة "شكراً أبطالنا" تمثل شكر وتقدير من "نخيل مولز" للكوادر الطبية العاملة على حسهم الإنساني العالي وعطائهم اللامحدود خلال الوضع غير المسبوق من أجل المحافظة على صحة الإنسان".

وسيحصل الزوار العاملين في الكوادر الطبية على بطاقة هدايا "نخيل مولز" - والتي يمكن استخدامها لدى أي من المحلات التابعة "لنخيل مولز" – وذلك عند ابرازهم بطاقة العمل من "هيئة الصحة بدبي" و"مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" إلى مكاتب خدمة العملاء.

كما يمكنهم استخدام بطاقة العمل أيضاً للحصول على خصومات بشكل مباشرة في المحلات والمطاعم.

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