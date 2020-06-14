بطاقة خصم مجانية من "الإمارات الإسلامي" للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

أطلق "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، بطاقات خصم مجانية جديدة لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط.

جاء ذلك في في إطار جهود "الإمارات الإسلامي" المتواصلة لدعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خلال أزمة "كوفيد-19"،

وتوفر البطاقة الجديدة قناة بديلة للمتعاملين الراغبين بالحصول على المبالغ النقدية لتلبية احتياجاتهم المتواصلة للسيولة النقدية، حيث تتيح للمتعاملين السحب النقدي من حساباتهم عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التابعة للمصرف.

وسيجري إصدار بطاقات الخصم مجاناً للشركات التي تنطبق عليها الشروط من متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالشراكة مع "فيزا"، وستكون مقبولة في ملايين المواقع حول العالم في متاجر التجزئة وللشراء عبر الإنترنت.

ولتسهيل إجراء المدفوعات الآمنة أثناء التنقل، يمكن للتعاملين إضافة البطاقة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المتحركة مثل "أبل باي"، و"سامسونج باي" و"جوجل باي".

ولمستويات إضافية من الحماية، ستوفر بطاقة الخصم لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال أيضاً الضمان وتأمين المشتريات للبضائع المفقودة والتالفة والمسروقة.

وفي هذا السياق، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "نعمل في إطار التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والاقتصاد الوطني ككل خلال هذه الفترة العصيبة، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتصدى للتحديات الراهنة، وتضمن ترسيخ التميز في خدمة المتعاملين في جميع مفاصل عملياتنا وخدماتنا".

من جهته، قال سيّد غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في "الإمارات الإسلامي": "تأتي بطاقة الخصم الجديدة لتوفر لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وسيلة مريحة لإدارة نفقاتهم بكفاءة، وبديلاً رقمياً متميزاً لإجراء عمليات السحب النقدي بسلاسة وسهولة".

وكان "الإمارات الإسلامي" قد حاز في عام 2019 على جائزة "أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة"، خلال حفل توزيع جوائز "إنتربرايز أجيليتي" برعاية "دو" وذلك تكريماً لخدمات المصرف المبتكرة والمناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيداً على مكانته كمصرف مفضل لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الراغبين بالحصول على منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو أعمالهم.

ويوفر "الإمارات الإسلامي" حلولاً تلبي الاحتياجات المصرفية لأكثر من 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، وقد سجّل قسم الخدمات المصرفية للأعمال في المصرف نمواً مضاعفاً في العام 2019.

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