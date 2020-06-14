خريطة تفاعلية للمسافرين عن أحدث قيود السفر.. تعرف عليها

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" خريطة عالمية تفاعلية ومجانية تمنح المسافرين أحدث القوانين المتعلقة بقوانين الدخول لكل دولة، حيث تعتمد الخريطة على قاعدة بيانات "تيماتيك" (Timatic) اللحظية والتي تضم على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة خلال السفر الدولي.

ويهدف "إياتا" من خلال هذه الخريطة إلى مواكبة الوضع سريع التغير الذي يشهده القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تحديث الخريطة أكثر من 200 مرة في اليوم الواحد بما يوفر معلومات سفر دقيقة.

بهذا الصدد، قال أنيش تشاند مساعد مدير قاعدة البيانات "تيماتيك" في "إياتا": "بينما يستعد قطاع الطيران لإعادة التشغيل بأمان، سيحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية المفروضة، ويمكن للمسافرين الاعتماد على قاعدة بيانات "تيماتيك" للحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر خلال الوباء".

وبحسب نتائج استطلاع صادر عن "إياتا" مؤخراً، والمتعلق بمخاوف الناس حول السفر بالطائرة بعد اندلاع الأزمة، فإن أكثر من 80٪ من المسافرين أكدوا قلقهم حول قيود الحجر الصحي التي قد تكون مسبباً لانتقال الفيروس أثناء السفر، فضلاً عن حالة عدم اليقين والقيود الصحية المتغيرة بسرعة من بلد إلى آخر خلال الوباء، ولذلك فإن هذه الخريطة الجديدة ستكون مفيدة لجميع المسافرين خلال الوقت الراهن وفي المستقبل".

وأضاف تشاند: "ندعم الإرشادات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الرامية إلى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية للعمل وفق تدابير سلامة الناس أثناء السفر وتعيد الثقة لفتح الحدود دون تدابير الحجر الصحي، وتعد قاعدة البيانات لدينا أداة حيوية للمسافرين الذين يرغبون بسهولة الوصول إلى معلومات دقيقة حول إجراءات الدخول".

وسيتم تشغيل خدمة الإشعارات خلال الأسبوع الجاري والتي ستمنح المشتركين بها معلومات سفر لحظية متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

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