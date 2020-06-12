دليل السفر الصحي للمقيمين العائدين إلى دبي من الخارج

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

نشرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي دليل تعليمات الحجر الصحي سواء الفندقي او المنزلي للمقيمين العائدين من الخارج الى الامارة يتضمن ارشادات ما قبل السفر وعند الوصول الى المطار وبعد السفر خلال الحجر الصحي.

وبحسب الارشادات سيتم تبليغ المسافرين العائدين الى دبي انهم سيخضعون للحجر الصحي 14 يوماً. وانه سيتم عرض خيار الحجر الصحي المنزلي او الفندقي مع استيفاء رسوم الغرفة الفندقية. واذا اختار المسافر الحجر المنزلي فيجب ان يكون مطابقاً للمعايير الصحية.

وعند الوصول الى المطار أوضح الدليل الارشادي ان هناك اشارات في المطار سيتم اتباعها والالتزام بها وسيتم اجراء اختبار كوفيد 19 في المطار ويجب ان يتم الموافقة على الحجر الصحي في المنزل بعد التأكد من مطابقته للمواصفات واذا لم يكن مطابقاً للمواصفات سيتم الالزام بالحجر في الفندق. وسيتم توفير المواصلات من المطار الى الفندق او الامارات الاخرى.

وسيتاح للمتواجدين في الحجر الصحي امكانية التواصل مع الطبيب من خلال تطبيق الكتروني على مدار الساعة.



قبل الوصول إلى دبي

سيتم إطلاع المسافرين على التوجيهات التالية خلال وبعد حجز تذكرة الطيران:

1 متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوما

2 الفنادق ودرجاتها المؤهلة للحجر الصحي بدبي

3 خيار الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي

4 يجب أن تكون معايير الحجر المنزلي مستوفية للشروط في حال تفضيل هذا الخيار



الوصول إلى دبي:

1 التوجيهات الواضحة المتاحة عند الوصول إلى المطار

2 فحص الخلو من فيروس "كورونا" يتم في المطار

3 يجب التأكد من مطابقة الحجر الصحي المنزلي للمعايير المطلوبة

4 التحميل والتسجيل في تطبيق مطار دبي الدولي الخاص بجائحة "كوفيد 19"

5 في حال عدم وفاء الحجر المنزلي بالمعايير المطلوبة، لا بد من حجز حجر فندقي

6 يعقب ذلك إجراءات الدخول واستلام الأمتعة

7 يتم تنظيم توفير المواصلات إلى فندق الحجر الصحي وإلى الإمارات الأخرى



الإقامة في الحجر الصحي:

1 مدة الحجر الصحي 14 يوما

2 التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح سواء كان الحجر منزلياً او فندقياً

3 سيتم توفير عملية الدخول إلى تطبيق "طبيب عن بعد" 24ِِ/7 خلال مدة الحجر.

للاطلاع على الدليل بصيغة pdf اضغط هنا

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز